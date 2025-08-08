Ma Jin, la entrenadora de Osmar Olvera que un día quedó ciega y por eso se retiró

Ma Jin es la entrenadora de Osmar Olvera, quien ganó la medalla de oro en la modalidad trampolín 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025 tras superar a sus rivales de China. La oriunda del país asiático tiene una historia fascinante, aunque con un pasaje complicado, ya que un día se quedó ciega y optó por retirarse de los clavados.

La nacida en China comenzó en el deporte de los clavados cuando tenía 7 años, pese a que prefería el ballet. Sin embargo, un accidente a los 17 años la dejó ciega durante algunos días, así lo dio a conocer durante una entrevista. Conoce con cuántas medallas concluyó el Mundial su pupilo .

@osmardiver05 Ma Jin dejó la carrera de clavadista por un accidente que la dejó ciega. Años después seguiría ligada al deporte, pero ahora como entrenadora

Ma Jin compartió que se lastimó los ojos cuando se golpeó la cara con el agua tras aventarse de una altura de 10 metros, hecho que le ocasionó que los ojos le sangraran. “Me asusté y me retiré”, declaró. A pesar de lo impactante que fue el accidente la ahora entrenadora recuperó la vista, pero ya había tomado la decisión.

Nueva etapa: De alumna a enseñar a las nuevas generaciones

Ma Jin continuó su vida alejada de la disciplina de los clavados aunque siguió ligada, ya que estudió y se graduó en la Universidad del Deporte de Beijing. Este hito en su vida personal solo sería el comienzo de una historia llena de éxitos, pues ahora no sería el personaje principal, sino quien estaría tras bambalinas.

La entrenadora de Osmar Olvera inició como coach en su país natal con niños prospectos que en un futuro podrían ganar medallas para su nación en clavados. En esa etapa de su vida Ma Jin fue muy dura con sus pupilos, pues compartió que no los dejaba jugar ni descansar.

En 2003 la vida de Ma Jin daría un giro de 180 grados, pues llegó a México mediante un programa de cooperación entre los países de China y el azteca, comenzando su carrera en el estado de Nuevo León. Desde entonces son más de 22 años enseñando a los atletas mexicanos, los cuales gracias a ella han conquistado medallas en torneos de gran relevancia, como los Juegos Olímpicos.