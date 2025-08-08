deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
Adn40
Azteca Deportes
Otros Deportes
Nota

Ma Jin, la entrenadora de Osmar Olvera que un día quedó ciega y por eso se retiró

La entrenadora de origen chino no solo le ha dado a ganar medallas a Osmar Olvera, sino también a otros clavadistas mexicanos; conoce el día que quedó ciega

Ma Jin, la entrenadora de Osmar Olvera que un día quedó ciega y por eso se retiró
@osmardiver05
Ma Jin, la entrenadora de Osmar Olvera que un día quedó ciega y por eso se retiró
José Alejandro
Otros Deportes
Compartir

Ma Jin es la entrenadora de Osmar Olvera, quien ganó la medalla de oro en la modalidad trampolín 3 metros en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur 2025 tras superar a sus rivales de China. La oriunda del país asiático tiene una historia fascinante, aunque con un pasaje complicado, ya que un día se quedó ciega y optó por retirarse de los clavados.

La nacida en China comenzó en el deporte de los clavados cuando tenía 7 años, pese a que prefería el ballet. Sin embargo, un accidente a los 17 años la dejó ciega durante algunos días, así lo dio a conocer durante una entrevista. Conoce con cuántas medallas concluyó el Mundial su pupilo .

Ma Jin y Osmar Olvera
@osmardiver05
Ma Jin dejó la carrera de clavadista por un accidente que la dejó ciega. Años después seguiría ligada al deporte, pero ahora como entrenadora

Ma Jin compartió que se lastimó los ojos cuando se golpeó la cara con el agua tras aventarse de una altura de 10 metros, hecho que le ocasionó que los ojos le sangraran. “Me asusté y me retiré”, declaró. A pesar de lo impactante que fue el accidente la ahora entrenadora recuperó la vista, pero ya había tomado la decisión.

TE PUEDE INTERESAR:

Nueva etapa: De alumna a enseñar a las nuevas generaciones

Ma Jin continuó su vida alejada de la disciplina de los clavados aunque siguió ligada, ya que estudió y se graduó en la Universidad del Deporte de Beijing. Este hito en su vida personal solo sería el comienzo de una historia llena de éxitos, pues ahora no sería el personaje principal, sino quien estaría tras bambalinas.

La entrenadora de Osmar Olvera inició como coach en su país natal con niños prospectos que en un futuro podrían ganar medallas para su nación en clavados. En esa etapa de su vida Ma Jin fue muy dura con sus pupilos, pues compartió que no los dejaba jugar ni descansar.

En 2003 la vida de Ma Jin daría un giro de 180 grados, pues llegó a México mediante un programa de cooperación entre los países de China y el azteca, comenzando su carrera en el estado de Nuevo León. Desde entonces son más de 22 años enseñando a los atletas mexicanos, los cuales gracias a ella han conquistado medallas en torneos de gran relevancia, como los Juegos Olímpicos.

Más allá del futbol
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/tv-azteca-internacional/envivo
  • TV Azteca Internacional US
Programación de TV Azteca En Vivo

Te Recomendamos

The Beautiful Game
Otros Deportes
The Beautiful Game |Chase Stadium, con Ronaldinho y Roberto Carlos | 7 de junio a las 5:00 PM
Isaac del Toro maglia blanca Giro de Italia 2025
Otros Deportes
VIDEO: El HISTÓRICO momento en el que Isaac del Toro recibe la Maglia Blanca en el Giro de Italia 2025
Thumbnail
Otros Deportes
Giro de Italia 2025: Resumen de la Etapa 17 y el triunfo de Isaac del Toro
Isaac del Toro Etapa 17.jpg
Otros Deportes
Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia
Thumbnail
Otros Deportes
Carlos Alcaraz y Rafael Nadal peloteando en la Copa Davis
Thumbnail
Otros Deportes
Nadal se despide del tenis profesional entre lágrimas
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista Rodrigo Pacheco | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Holger Rune | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Alexander Zverev | Abierto Mexicano de Tenis
Thumbnail
Otros Deportes
Entrevista con Ben Shelton | Abierto Mexicano de Tenis
×
×