Exjugador del Barcelona elogia a Chicharito Hernández

No cabe duda que Chicharito Hernández dejó huella durante su paso en Europa y ahora, un exjugador del Barcelona -que ahora será su compañero en el LA Galaxy- elogió al mexicano durante su presentación como nuevo jugador del cuadro angelino. Se trata de Riqui Puig, quien salió del conjunto culé durante este mercado de fichajes para llegar a la MLS.

Después de ser presentado como el nuevo refuerzo, el joven español de 23 años se mostró muy emocionado por compartir vestidor con el atacante azteca.

“Tener a un jugador como Chicharito, que ha conseguido tantas cosas y ha jugado en equipos tan buenos en Europa es un orgullo. Puedo aprender mucho de él. Es uno de los jugadores que mejor me ha acogido aquí en el vestuario. Es un ‘top 10' como persona dentro del vestuario y fuera. Es un crack y espero darle muchas asistencias”.

El Galaxy es más de lo que esperaba

A su llegada, el exjugador del equipo catalán se mostró sorprendido por lo que significa el LA Galaxy en la MLS.

“No me lo imaginaba así. Es un club muy grande, que tiene muchos fans. Cuando llegué al aeropuerto, fue impresionante. Las instalaciones son impresionantes. Hay profesionales muy buenos y me he sentido como en casa”.

Por último, Riqui Puig habló sobre los objetivos que espera cumplir en el conjunto angelino.

“Creo que podemos hacer cosas muy grandes. Mi llegada es para darle un poco más de calidad al equipo, si puede ser. Estoy muy contento de estar aquí. Con Greg (Vanney) tenemos una filosofía de juego muy similar a la del Barcelona, necesitamos el balón y creo que somos un equipo muy bueno con el balón y esto nos hará ser un equipo muy grande”.