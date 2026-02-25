Ni ha arrancado el motor… y ya ponen a Checo Pérez contra las cuerdas

La temporada ni siquiera ha comenzado oficialmente… y ya comenzaron las críticas hacia Checo Pérez.

El regreso del piloto mexicano a la Fórmula 1 con Cadillac viene acompañado de expectativa e ilusión con sabor a revancha. Pero en el paddock las dudas empiezan a sonar fuerte. Y no vienen de cualquiera.

La historia de Checo Pérez y Red Bull llega a su fin

David Coulthard cuestiona el regreso de Checo Pérez

En el podcast Up To Speed, el ex piloto escocés y comentarista de F1 analizó la nueva dupla de Cadillac y dejó un mensaje claro: le preocupa más Pérez que Valtteri Bottas.

"Creo que Bottas está mejor preparado porque viene con la información de Mercedes. Ha estado trabajando con Mercedes todo el año pasado, en el simulador y cosas por el estilo. Me preocupa un poco Pérez, que ha disfrutado mucho de su año sabático. No dudo de su compromiso, pero ¿se puede volver a encender lo que se ha apagado?".

No descalificó la decisión del equipo. De hecho, la calificó como inteligente. Según su lectura, Cadillac apostó por experiencia en lugar de riesgo. Dos pilotos probados, acostumbrados a la presión, capaces de ayudar en el desarrollo bajo la nueva normativa. Nada de apuestas juveniles que rompan piezas en las primeras vueltas.

La batalla real no es externa… es interna

En la Fórmula 1 hay una regla no escrita: tu referencia inmediata es tu compañero de equipo. No importa el discurso institucional. El éxito de uno expone al otro.

Durante años, Bottas fue el escudero de Lewis Hamilton en Mercedes. Pérez, el respaldo estratégico de Max Verstappen en Red Bull. Ambos conocen el papel secundario en estructuras dominantes.

Ahora el escenario cambia. En Cadillac no hay un campeón consolidado al que proteger. Hay dos pilotos veteranos compitiendo por liderazgo técnico y jerarquía interna.

Y Coulthard fue directo: si hoy tuviera que apostar, cree que Bottas tiene más probabilidades de imponerse simplemente porque viene con rodaje reciente.

Checo no sólo vuelve a la parrilla. Vuelve a una Fórmula 1 más exigente, con nueva reglamentación y con un compañero que no llega oxidado. Pero aquí hay algo que muchos olvidan: Pérez ha construido su carrera cuando lo han subestimado. Siempre ha sido más fuerte cuando el entorno duda, y eso es lo que buscará demostrar sobre la pista una vez más.