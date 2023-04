El padre de Ansu Fati explota contra el Barcelona en entrevista

El padre de Ansu Fati explota contra el Barcelona en una entrevista para el medio español ‘El Partidazo de COPE’ donde declara sobre los pocos minutos de juego que tiene su hijo en el equipo con la dirección de Xavi Hernández por lo cual tuvo una reunión con Jordi Cruyff y Mateu Alemany, dirigentes del equipo culé.

Al ser cuestionado sobre la razón por la cual Xavi no le da más minutos a Ansu Fati, Bori Fati responde: “Buena pregunta, preguntadle. Yo tampoco tengo respuesta para eso y él como entrenador tendrá sus razones. A lo mejor cree que le falta cosas como defender y yo lo entiendo. Encima el equipo gana y está a 12 puntos del Madrid y lo que funciona no se toca. Es el ídolo de Ansu, de siempre, de antes de que Ansu jugara en el Barcelona. Es un buen tío, habla conmigo”.

Te puede interesar: A dos meses del evento, la FIFA quita sede mundialista

Bori Fati continúa diciendo, “A mí lo que me molesta es lo que está pasando. Es vuestro futbolista franquicia, el 10, y lo ha cogido cuando nadie estaba para coger el 10 de Messi. Lo que me molesta es cómo están tratando a Ansu de minutos. Un minuto, dos minutos, tres minutos, eso es lo que me molesta a mí.

Yo no pido que sea titular sí o sí, porque todos los delanteros que están ahí son fenómenos. Estamos hablando de Ansu Fati, de la selección de España, y encima es del Barça, salió de La Masía. Si no le das esto, ¿a quién se lo vas a dar?”, añadió en un tono molesto.

Ansu Fati podría salir del Barcelona

OFICIAL: Turco Mohamed es nuevo Director Técnico de Pumas

“Contra la Real Sociedad decían que Ansu había vuelto, y luego desaparece Ansu. Y eso me duele, porque yo he visto que Ansu esos días merecía más, todo el mundo habló de que lo hizo bien. Estamos hablando del 10 del Barcelona”, continuó diciendo Boti Fati.

Al preguntarle lo que pensaba Ansu sobre esto, el padre apuntó, “Ansu no puede estar enfadado porque se ha criado en La Masía. Xavi le ha dicho quiere ver a Ansu riéndose, contento, porque es el 10".

Te puede interesar: Messi vive una semana inolvidable llena de homenajes y reconocimientos

Por último, Bori Fati contesta sobre si el delantero seguirá en el Barcelona el próximo año.

“Por Ansu sí. Dependerá de que lo quiera el Barça. Si es por mí, yo quiero ver a Ansu triunfando, porque es un tío que viene para triunfar. Hay cosas que no puedes discutir”.