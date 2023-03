“Cocca nuevo entrenador de México, se ríen de nosotros en Argentina”, explota contra el técnico de la Selección Mexicana

Diego Cocca dio a conocer su primer lista de futbolistas convocados para los compromisos de la Selección Mexicana en la Liga de Naciones de la Cocaccaf. El 23 de marzo enfrentará a Surinam y el 26 al equipo de Jamaica en el Estadio Azteca, primer partido del estratega argentino en el coloso de Santa Ursula con el apoyo de la afición nacional.

Sin embargo su nombramiento no ha caído del todo bien a muchos técnicos mexicanos, que han criticado l nombramiento del argentino para el cargo de la Selección Mexicana con vista a Mundial de 2026.

Crítica para el técnico de la Selección Mexicana

Juan Francisco Palencia habló en exclusiva para los micrófonos de ESPN, sobre el nombramiento de Diego Cocca como técnico de la Selección Mexicana para el proyecto mundialista de 2026. El estratega mexicano reconoció que no se siente 'identificado' con el actual estratega.





“No me identifico con Diego Cocca, prefieren no mojarse las manos con alguien del país, y dicen ‘traigo a este, no pasa nada, nadie me critica”, dijo Palencia.

Paco Palencia criticó de manera fuerte la trayectoria de Diego Cocca, asegurando que en Argentina nadie le conoce y puso en duda su capacidad para estar al frente de la Selección Mexicana para los proyectos venideros.

“Se burlan de nosotros en Argentina, Cocca es el nuevo entrenador de México, se ríen de nosotros ¿Quién es Cocca en Argentina? Nadie”, sentenció Palencia.

Palencia comparó el trabajo del argentino con el perfil de nacho Ambriz, quien también consiguió ser campeón con el León en la Liga MX.

“Por qué te la juegas con el Tata Martino, el peor entrenador del Barcelona en toda la historia, no lo digo yo, lo dice el Barcelona ¿Por qué no te la juegas con Nacho (Ambríz), tiene los mismos logros que Diego Cocca, ¿Cocca ha dirigido en España? Nacho sí", dijo el ex futbolista de la Selección Mexicana en el Mundial de 2002.