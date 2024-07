Explotan contra Enzo Fernández y la Selección Argentina por cánticos racistas 

El hecho ocurrió en la celebración del bicampeonato de la COPA AMÉRICA que logró la Selección de Argentina el pasado domingo 15 de julio contra el representativo colombiano.

En el video se logra observar al jugador del Chelsea, Enzo Fernández y a sus compañeros en el autobús rumbo a su hotel de concentración festejando con algunas canciones, en un momento de la transmisión comienzan a entonar una canción en contra de la selección francesa que tiene muchas connotaciones racistas por los orígenes de los jugadores galos. Fernández corto la transmisión tras cantar “juegan por Francia, pero vienen de Angola”.

Las imágenes han provocado una ola de reacciones de rechazo en la comunidad futbolística y diversas organizaciones antirracistas han condenado el comportamiento de Enzo Fernández y los jugadores de la selección argentina y han exigido que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes en este tipo de actos.

Reacciones de compañeros y comunidad futbolística

Por su parte, la Federación Francesa de Fútbol (FFF), ha anunciado que presentará una denuncia formal ante la FIFA por el comportamiento de Enzo Fernández y sus compañeros, al catalogarlo como “un acto inaceptable de racismo y discriminación que no tiene lugar en el fútbol”.

La comunidad de jugadores en el mundo también reaccionó al video y uno de los más indignados fue el compañero de equipo de Fernández en el Chelsea, Wesley Fofana, que compartió una imagen del video con la leyenda “el fútbol en 2024: racismo sin complejos”. Así como el defensa que juega en la Premier League algunos otros jugadores, técnicos y periodistas han expresado su rechazo al racismo y han pedido que sanciones para erradicar de una vez por todas el racismo del fútbol.

Disculpas de Enzo Fernández

El jugador de la selección argentina pidió disculpas en sus redes sociales tras la denuncia de la Federación Francesa de Fútbol, Enzo Fernández expreso su sentir ante la polémica del video que transmitió en su Instagram, “quiero pedir disculpas sinceramente por un video publicado en mi canal de Instagram, la canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras, me opongo a la discriminación en todas sus formas y esas palabras no reflejan mis creencias ni mi carácter”. Afirmo el jugador.