¡Explotó! La INCREÍBLE respuesta de Luis Enrique cuando le preguntaron por Mbappé

La más reciente conferencia de prensa de Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, se vio marcada por un momento de tensión cuando un periodista le preguntó sobre Kylian Mbappé, quien recientemente fichó por el Real Madrid.

La respuesta del técnico español fue contundente y generó gran revuelo en las redes sociales.

Te puede interesar: Las bajas que tendrá América para el partido de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2024

¡Gol de Cristiano! Al Taawon 0-2 Al-Nassr | Supercopa Saudí

Declaraciones de Luis Enrique

Con un gesto de desaprobación, Luis Enrique respondió: “Qué pesados son los españoles con sus preguntas. La verdad es que no pensaba que hubiera más preguntas sobre Kylian, pero a mí el jugador siempre me ha encantado, me parece una persona y jugador único y excepcional.

Disfruté mucho el año pasado con él y le deseo lo mejor... y en las competiciones que esté el Madrid, que pierda contra nosotros”, sentencio el técnico español.

A pesar de haber ganado la Ligue 1 y la Copa de Francia con Kylian, el objetivo principal de cualquier club de la talla del PSG es la Champions League, un título que se les resistió tanto a Luis Enrique como a Mbappé durante su etapa en París.

Mbappé triunfa en su nuevo hogar

Mientras tanto, Kylian Mbappé ha iniciado una nueva etapa en su carrera con el Real Madrid.

El delantero francés, que dejó el PSG al finalizar la temporada pasada como agente libre, ya ha conquistado su primer título con el conjunto blanco al ganar la Supercopa de Europa ante el Atalanta.

Además, anotó su primer gol, demostrando una vez más su capacidad goleadora.

Entrevista con Marco Verde, ganador de medalla de plata en París 2024

La salida del PSG

La salida de Mbappé del PSG fue un golpe duro para el club parisino, que invirtió una gran cantidad de dinero en intentar retener a su estrella.

Sin embargo, el jugador decidió aceptar la propuesta del Real Madrid, un equipo con el que siempre había soñado jugar.

Por su parte, Luis Enrique tendrá la difícil tarea de reconstruir un equipo competitivo sin contar con uno de los mejores jugadores del mundo.

Te puede interesar: Prónosticos y mejores apuestas para el partido de América vs Colorado en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2024