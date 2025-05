VIDEO: Expulsan a Santiago Gimenez por lanzar codazo a jugador de la Roma

Este domingo 18 de mayo del 2025, en el encuentro entre la Roma vs Milan de la jornada 37 de la Serie A, Santiago Gimenez salió expulsado al minuto 21 del primer tiempo.

Te puede interesar: ¿Enemigos? Joao Félix le dijo “pende..” a Santiago Gimenez

Santiago dejó al Milan con un jugador menos en el encuentro al ser expulsado por una agresión y abajo en el marcador por 1-0.

Gimenez is sent off. #RomaMilan 1-0 | 21' #SempreMilan

— AC Milan (@acmilan) May 18, 2025