Expulsan a Odell Beckham Jr. de un avión de American Airlines

El receptor abierto Odell Beckham Jr., campeón de la NFL con Los Angeles Rams y actualmente agente libre, fue obligado este domingo a abandonar el avión que iba a partir desde Miami a la costa californiana debido a un incidente con la tripulación.

Medios locales recogen el incidente del que informó el Departamento de Policía de Miami-Dade ocurrido en el Aeropuerto Internacional de Miami, donde el famoso deportista se vio obligado a abandonar un vuelo de American Airlines con destino a Los Angeles tras discutir con la tripulación.

La salida forzada de Odell Beckham del avión se debió a que este, aparentemente dormido, no respondió a las indicaciones de la tripulación para que se ajustara el cinturón de seguridad antes de despegar, lo que provocó que fuera solicitada la presencia de la autoridad policial.

Al llegar, los oficiales le pidieron varias veces a Beckham que saliera del avión, a lo que el receptor se negó inicialmente, aunque tras ser desembarcados todos los pasajeros accedió a salir.

La información disponible indica que Beckham no fue detenido oficialmente como parte del incidente.

American Airlines divulgó un comunicado en el que se señala que el vuelo 1228, con servicio de Miami a Los Ángeles, tuvo que retrasarse debido a que un cliente no siguió las instrucciones de un miembro de la tripulación y se negó a abrocharse el cinturón de seguridad.

La aerolínea indicó que el cliente fue retirado del avión y el vuelo partió aproximadamente una hora y media después de su despegue programado.

El mensaje de Odell Beckham Jr.

Beckham se refirió al incidente a través de su cuenta en la red social de Twitter al señalar: “Nunca en mi vida he experimentado lo que me acaba de pasar... lo he visto todo”, sin dar más detalles.

EFE