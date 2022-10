El extécnico de la Selección que sí llevaría a Chicharito a Qatar 2022

A pesar de que Chicharito Hernández se quedó fuera de la prelista de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de Qatar 2022 -conformada por 55 jugadores-, su ausencia sigue siendo un gran tema de conversación a unas semanas del inicio del torneo.

Javier viene de firmar la mejor temporada desde su llegada al LA Galaxy de la MLS y ni siquiera eso fue suficiente para convencer a Gerardo ‘Tata’ Martino, actual director técnico del conjunto azteca.

Ahora, un extimonel de la Selección Azteca se pronunció en torno a esta situación. Ricardo La Volpe, quien dirigió a México en el Mundial de Alemania 2006, fue cuestionado sobre el delantero azteca en sus redes sociale sy respondió lo siguiente:

“Es un jugador con todas las condiciones. Con todo lo que ha demostrado poniéndose esa camiseta. Sí, sin ninguna duda (lo llevaría al Mundial) porque está en buen nivel y porque tiene el peso específico que necesita una selección: experiencia, buen cabeceador, buen rematador y buena técnica”.

¿Quién cedería su lugar a Chicharito Hernández?

En las últimas semanas, comenzó a surgir la posibilidad de que Raúl Jiménez o Rogelio Funes Mori no estarían listos para el Mundial de Qatar 2022 debido a distintas lesiones. El atacante de los Wolves sigue en duda, mientras que el delantero de Rayados ya pudo tener minutos en el Clausura 2022.

Por esa razón, Ricardo La Volpe respondió qué futbolista podría perder su lugar para llevar en su lugar a Chicharito Hernández.

"¿Quién puede quedar fuera llevándolo a él? Bueno, no sabemos si Jiménez llegará por el problema de la lesión que todos sabemos y si estará al 100%. También está el caso de Funes Mori que viene poniéndose a punto. Entonces uno tiene que analizar, en eso ya no estoy yo, es una cuestión médica, pero hay dos jugadores que quizás, no están en plenitud como sí lo está Chicharito”.