La extraña razón del baneo de Twitch a The Grefg

Este martes 22 de marzo se dio a conocer que uno de los streamers más populares del globo terráqueo fue baneado de la plataforma digital de streaming gaming, Twitch. Se trata del epañol The Grefg, personaje que ostenta el récord de más espectadores en el gigante morado.

Hasta el momento Twitch no ha publicado la razón oficial sobre las causas del baneo, sin embargo el creador de contenido de 24 años reveló el posible motivo por el cual la compañía decidiera amonestado por segunda vez en su canal, a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Hola gente, os comunico que he sido baneado de Twitch durante 3 DÍAS por el directo que hice con Brunenger explicando su caso y haciendo crítica a la política de baneos de Twitch. Sabía que me arriesgaba haciendo algo así y este es el castigo. El viernes estaré de vuelta”, explicó David “TheGrefg” Cánovas Martínez.

El también youtuber ofreció un video en su cuenta oficial, donde brindó más detalles de lo que pasó con su perfil de Twitch. Su cuenta de Youtube cuenta con 17.5 millones de suscriptores.

¿Porqué banearon a The Grefg en Twitch?

De acuerdo con el mismo The Grefg, su cuenta de Twitch estará inhabilitada por tres días, sanción que supera en día al primer baneo que sufrió el nacido en Murcia, que duró únicamente 24 horas.

Grefg menciona en su video que la postura de Twitch fue en torno a su transmisión con Bruneger, mismo que cuenta con más 900 mil visualizaciones. En el video, David expuso la postura de la expulsión del sudamericano e incumplió la regla de la plataforma, de invitar a su transmisión a un creador de contenido suspendido.

Bruneger es un streamer argentino, que ha sido baneado por la plataforma y que cuenta con un año con este castigo.

El streamer español reveló que a pesar de saber la regla, se arriesgó a ser baneado por el hecho de dar su opinión, “Quería visibilizar algunas cosas que no me parecen bien de Twitch, que a mí me encanta como plataforma”. Afirmó The Grefg.