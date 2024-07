Extranjero de Tigres insiste en su deseo de jugar con México

Pese a que nació en Argentina, hace casi 30 años, Nicolás Ibáñez insiste en que se identifica con México, país al que llegó a principios del 2019, para enrolarse en la camiseta del Atlético de San Luis. Ahora, durante su primer semestre de elegibilidad para ponerse la camiseta del combinado azteca, lo pone como una prioridad entre sus objetivos y un aliciente para mantener su rendimiento.

“Ojalá que pueda hacer las cosas bien para que, si se da en algún momento el llamado a Selección, poder ir. Me voy a preparar para estar disponible cuando me necesiten o cuando el técnico que sea cite los jugadores, que me tengan en cuenta”, indicó, en entrevista con Azteca Deportes.

Nico Ibáñez postuló a su entrenador para la Selección Mexicana

Tras la salida de Jaime Lozano como estratega de la Selección Nacional, Nico reveló que no le desagradaría ver a Guillermo Almada —con quien salió campeón en Pachuca— en el banquillo, por consideró que tiene las credenciales y el conocimiento del circuito local; sin embargo deseó que “le vaya bien, a quien sea que elijan”.

La gran actualidad por la que atraviesa Ibáñez

Después de un semestre en el que fungió, la mayor parte de los encuentros, como suplente, Ibáñez ya abrió su cuota goleadora en el Apertura 2024; lo hizo en el duelo de la segunda fecha del campeonato, frente al Atlas, en un cotejo que arrancó como titular y en el que el francés —y máximo referente de los Tigres, André-Pierre Gignac, fue relegado a la banca por el director técnico del equipo, Veljko Paunovic.

Luego de aprovechar su primera oportunidad en el certamen, el ‘9' de la institución de San Nicolás de los Garza reagrupó sus metas y advirtió el alcance: “Estoy feliz, porque pude volver a jugar 90 minutos y se me dio el gol también, que es muy muy importante para lo que viene, para seguir agarrando confianza”, sentenció.

