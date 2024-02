Ex de Chivas quería llevar extranjeros al Rebaño Sagrado

Las Chivas del Guadalajara no solo son uno de los clubes con más títulos en la historia del futbol mexicano, quizá sean también el que mayor tradición y arraigo presume. El equipo de la Perla Tapatía juega únicamente con mexicanos y ello es un tema que tiende a generar polémica. Algunos argumentan que la desventaja competitiva a raíz de esto es notoria y que relajando sus estatutos para permitir la llegada de extranjeros serían capaces de competir constantemente por títulos.

Lo anterior no es nada nuevo, desde hace tiempo existen diversas voces abogando por un cambio al interior de la institución. Recientemente fue Joel ‘Tiburón’ Sánchez quien confesó que en su momento le propuso a Jorge Vergara un interesante plan para que llegaran a Chivas futbolistas extranjeros. Su idea, sin embargo, era distinta a las de otros por un interesante detalle, el oriundo de Jalisco y otrora defensa de los rojiblancos no quería que jugarán para el Rebaño Sagrado.

El proyecto del zaguero consistía en comprar futbolistas para cederlos o tenerlos a préstamo en otros clubes para aumentar su valor y posteriormente utilizarlos como moneda de cambio. De esta forma habría dinero suficiente para contratar a los mejore mexicanos disponibles que ayudaran al equipo a pelear por títulos todos los torneos.

“En algún momento propuse en Chivas que compraran extranjeros. Estaba el señor Jorge Vergara todavía y casi me echa. Deja te desgloso un poquito porque estaba enredoso lo que propuse; que comprara para Puebla, San Luis, Querétaro, los pusiera a jugar y eran monedas de cambio para después agarrar a las figuras mexicanas que sobresalen. Me dijeron que no estaba lógico lo que decía, en esa misma reunión me dijeron que no estaba lógico lo que decía”, mencionó el ‘Tiburón’ en un podcast.

Próximos partidos de las Chivas

A las Chivas del Guadalajara les espera un muy interesante mes de marzo. Los muchachos de Fernando Gago van contra Cruz Azul el sábado 2 en el Estadio Azteca, duelo de la Jornada 10 del Clausura 2024. El 6 y 13 disputan la ida y vuelta de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup para después volverse a medir en el torneo local, donde antes verán al León el sábado 9.

