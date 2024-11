¡Más drama! Estrella de los Cowboys no hace el viaje a Atlanta

Los Dallas Cowboys no atraviesan un buen momento en la actual temporada de la NFL y la situación empeora con el pasar de los días, este sábado se reportó que el veterano corredor Ezekiel Elliott no hizo el viaje a Atlanta para medirse a los Falcons este domingo por temas de indisciplina. Desde hace tiempo el jugador egresado de Ohio State estaba molesto con la cantidad de oportunidades que se le han otorgado en su regreso al conjunto cinco veces campeón del Super Bowl.

Sin embargo, se desconoce el motivo específico de la ‘separación del equipo’, la representación de Elliott no ha emitido ningún comunicado al respecto y no respondió a solicitudes hechas por algunos medios de comunicación americanos. Luego de un breve paso con los New England Patriots, el corredor volvió con la institución que los seleccionó en la primera ronda del draft de 2016 bajo contrato de un año, firmado el pasado mes de abril.

En siete partidos disputados a lo largo de la temporada, Elliott suma solo 149 yardas terrestres y un par de anotaciones. El ataque por tierra de los Cowboys se ubica entre los peores de la NFL y ha forzado al equipo a cargarle gran parte de la responsabilidad a Dak Precott, quien últimamente ha lanzado un considerable número de intercepciones. El domingo pasado estuvieron cerca de una remontada espectacular en San Francisco, pero se quedaron cortos.

Los Vaqueros llegarán a Atlanta con marca de tres victorias y cuatro descalabros, requieren urgentemente de una salida por la puerta grande para evitar seguir perdiendo terreno en la división Este de la Conferencia Nacional con relación a los Philadelphia Eagles y los Washington Commanders.

A pesar de las carencias, Dallas tiene marca de 3-1 cuando sale de casa y buscará extenderla el domingo en el Mercedez-Benz Stadium.

Dak Prescott hace un llamado a sus compañeros en los Dallas Cowboys

Previo al duelo contra los Atlanta Falcons de este fin de semana, Dak Prescott, quarterback de los Dallas Cowboys, fue conciso en sus declaraciones.

“Hombre, para mí todos los partidos lo son, pero obviamente, como he dicho, 3-4, queda mucha temporada, pero el primer comienzo para poder decir eso con confianza es volver a ganar, sobre todo, teniendo un par de partidos en casa después de eso”, mencionó el lanzador.

