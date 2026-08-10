¿Cuándo regresa la Fórmula 1? Fecha EXACTA del próximo Gran Premio tras el parón de verano

La Fórmula 1 se encuentra en uno de los pocos momentos de tranquilidad que ofrece su calendario. Después del Gran Premio de Hungría, disputado el pasado 26 de julio, el campeonato entró oficialmente en su tradicional parón de verano, dejando prácticamente un mes sin carreras antes de comenzar la segunda parte de la temporada.

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La última cita antes del descanso terminó con victoria de Lando Norris, quien se impuso en el Hungaroring por delante de Max Verstappen y Kimi Antonelli. Ahora pilotos y equipos tendrán varias semanas para recargar energías antes de afrontar un tramo final que prácticamente no dará respiro.

Making waves in 2026 🌊



We're halfway through a well-earned summer break 🌞#F1 pic.twitter.com/X7De8ephQc — Formula 1 (@F1) August 9, 2026

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1 después del parón de verano?

La actividad regresará oficialmente el viernes 21 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, mientras que la carrera se disputará el domingo 23 de agosto de 2026 en el Circuito de Zandvoort. Será la primera de las últimas 13 fechas programadas para completar la temporada.

Además, el regreso tendrá actividad extra. Zandvoort contará con formato Sprint, por lo que solamente habrá una sesión de prácticas antes de entrar directamente en competencia. El viernes 21 se disputarán la Práctica 1 y la Clasificación Sprint; el sábado 22 serán el Sprint y la clasificación para el Gran Premio.

La carrera principal comenzará el domingo 23 a las 3:00 PM, hora local de Países Bajos, equivalente a las 7:00 AM del centro de México. Serán 72 vueltas al circuito de 4.259 kilómetros para completar una distancia de poco más de 306 kilómetros.

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Después de Zandvoort, la Fórmula 1 continuará rápidamente su recorrido europeo. Monza recibirá el Gran Premio de Italia del 4 al 6 de septiembre, seguido apenas una semana después por el esperado estreno del Gran Premio de Madrid, programado del 11 al 13 de septiembre.

Así que todavía queda un poco de paciencia: la Fórmula 1 regresa el 21 de agosto y vuelve a correr el domingo 23.