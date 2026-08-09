¿Checo Pérez a Williams? La verdad sobre el rumor que aleja al piloto mexicano de la escudería de Cadillac

El futuro de Sergio “Checo” Pérez volvió a instalarse entre los temas principales de la Fórmula 1. El piloto mexicano regresó a la categoría para encabezar el nuevo proyecto de Cadillac, pero su continuidad dentro de la escudería estadounidense comenzó a generar dudas de cara a 2027.

Las dificultades del equipo durante su temporada de presentación y los posibles movimientos que se preparan en la parrilla habrían despertado el interés de otra estructura. Sin embargo, cualquier operación dependerá de que primero quede disponible uno de sus dos asientos.

Williams buscaría fichar a Checo Pérez para la temporada 2027

Williams sería la escudería interesada en incorporar a Checo Pérez para la temporada 2027. De acuerdo con un reporte difundido por Motorsport, los representantes del mexicano habrían comenzado conversaciones preliminares con el equipo británico.

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La posibilidad estaría vinculada directamente con el futuro de Carlos Sainz. El español analiza su continuidad después de los problemas experimentados por Williams durante 2026. En caso de marcharse, Pérez aparecería como una de las alternativas para ocupar su lugar.

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Su experiencia, capacidad para desarrollar monoplazas y respaldo comercial serían algunos de los aspectos valorados por la escudería. Checo suma más de 280 Grandes Premios disputados, seis victorias y una trayectoria que incluye pasos por Sauber, McLaren, Force India, Racing Point, Red Bull y Cadillac.

El rumor sobre Checo Pérez todavía no tiene confirmación

La posible llegada de Pérez a Williams debe tomarse con cautela. Hasta el 8 de agosto de 2026, ninguna de las partes involucradas confirmó que exista una negociación formal.

Checo Pérez|Crédito: @Cadillac_F1 / X

Williams tampoco manifestó públicamente su intención de contratar al mexicano. James Vowles, jefe de la escudería, declaró recientemente que su prioridad consiste en conservar tanto a Carlos Sainz como a Alex Albon para la próxima campaña.

La información disponible habla únicamente de supuestos acercamientos iniciales por parte del entorno de Checo. Por ese motivo, todavía no se puede asegurar que Williams haya presentado una oferta ni que Pérez pretenda abandonar Cadillac.

Cuándo termina el contrato de Checo Pérez con Cadillac

Otro punto que genera incertidumbre es la duración del acuerdo firmado por Checo. El reporte que lo vincula con Williams sostiene que su contrato efectivo con Cadillac solamente abarcaría la temporada 2026 y que podría quedar libre al finalizar el campeonato.

No obstante, esta versión contradice la información comunicada cuando se anunció su regreso. Cadillac confirmó que Pérez y Valtteri Bottas habían firmado contratos plurianuales, aunque no reveló públicamente la duración exacta ni las posibles cláusulas de salida.

Sky Sports coloca al mexicano bajo contrato hasta finales de 2027. Por lo tanto, Williams podría necesitar alcanzar un acuerdo con Cadillac si pretende incorporarlo antes de que finalice su vínculo, salvo que exista una cláusula que permita su salida.