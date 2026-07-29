Cadillac ya le busca sustituto a Checo Pérez en la Fórmula 1: esto se sabe

Cadillac aún busca afianzarse en su primera temporada en la Fórmula 1, categoría donde ha tenido muchos problemas, pero también un gran aprendizaje. Sergio “Checo” Pérez es uno de los encargados de dar este empujón inicial en la escudería estadounidense, sin embargo, las máximas autoridades del equipo saben que el piloto mexicano no estará detrás del volante por mucho tiempo más debido a su edad.

Con 36 años, el camino de Checo Pérez en la F1 tiene cada vez menos capítulos por recorrer, por lo que la escudería ya está con vistas al futuro preparando a sus futuros pilotos. Colton Herta es una de las principales opciones, quien se desempeña en la Fórmula 2 y quien ya participó en dos sesiones de prácticas este año en el monoplaza MAC-26. Sin embargo, un nuevo nombre apareció en escena.

El posible reemplazo de Checo Pérez en Cadillac

Diversos reportes remarcan que Cadillac se ha fijado en el joven Rafael Câmara, piloto brasileño de apenas 21 años de edad. Actualmente forma parte de la Academia de Ferrari y también compite en la F2, torneo donde marcha tercero en el campeonato con Invicta Racing, con 145 puntos, a 22 del líder Nikola Solov.

Según la información que compartió el periodista Julianne Cerasoli, el equipo de la F1 de Cadillac ya ha tenido conversaciones con los representantes de Camara durante el GP de Hungría. Los estadounidenses ven al piloto brasileño como una opción seria e interesante de cara al futuro.

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De esta manera, mientras el equipo comandado por Dan Towriss (CEO) y Graeme Lowdon (director) tratan de establecerse para competir en pista con los demás equipos de la categoría, también aprovechan el tiempo para planificar a futuro cuando Checo Pérez y su compañero Valtteri Bottas dejen la escudería.

Quién es Rafael Camara, el posible reemplazo de Checo Pérez

Rafael Câmara es un piloto brasileño de 21 años que forma parte de la Academia de Pilotos de Ferrari. Nació el 5 de mayo de 2005 en Recife y actualmente compite con Invicta Racing en la Fórmula 2, donde ocupa el tercer lugar del campeonato 2026 con 145 puntos, dos victorias y cuatro pole positions.

Su ascenso ha sido rápido: ganó la Fórmula Regional Europea en 2024 y se proclamó campeón de la Fórmula 3 en 2025 con una fecha de anticipación. Estos resultados le permitieron reunir los puntos necesarios para obtener la superlicencia y competir en la F1.

Cadillac lo tiene en el radar para la temporada 2027 ante las dudas sobre la promoción de Colton Herta. Cabe destacar que, además del equipo estadounidense, Haas es otra de las escuderías interesadas en contratar al brasileño.