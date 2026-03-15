Así va el campeonato de Fórmula 1 2026 tras el GP de China: tabla de pilotos y constructores

La pelea por el campeonato de Fórmula 1 2026 continúa tras el Gran Premio de China, una carrera clave en el calendario que volvió a tener a Mercedes como el equipo dominador tras lo visto en Melbourne. Con nuevos puntos en juego, así quedó la tabla de posiciones de pilotos y constructores luego de la carrera disputada en el Circuito Internacional de Shanghái.

Qué pasó en el Gran Premio de China 2026

A pesar de que George Russell fue el ganador de la Sprint, la carrera fue para su compañero Kimi Antonelli. Los Mercedes volvieron a ser los coches más rápidos de la pista y finalizaron en las primeras posiciones, mientras que Lewis Hamilton completó el podio siendo el primero desde su llegada a Ferrari a principios de 2025.

Checo Pérez logró completar su segunda carrera como piloto de Cadillac: comenzó en la última posición y finalizó decimoquinto, mientras que su compañero Valtteri Bottas terminó el GP de China por encima de él ubicándose en la decimotercera posición.

Los abandonos fueron protagonistas en Shanghái, ya que siete pilotos no han podido terminar la carrera. Cuatro de ellos fueron antes de largar: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams) y Gabriel Bortoleto (Audi). Por otro lado, Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin) y Max Verstappen (Red Bull) retiraron sus monoplazas en plena carrera.

Podio del GP de China 2026|Crédito: F1

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026 tras el GP de China

George Russell (Mercedes) – 51 puntos Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 34 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Lando Norris (McLaren) – 15 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 9 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 8 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 3 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Alexander Albon (Williams) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Esteban Ocon (Haas) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

TE PUEDE INTERESAR:



Tabla de constructores de la Fórmula 1 2026

Mercedes – 98 puntos Ferrari – 67 puntos McLaren – 18 puntos Haas – 17 puntos Red Bull Racing – 12 puntos Racing Bulls – 12 puntos Alpine – 10 puntos Audi – 2 puntos Williams – 2 puntos Cadillac – 0 puntos Aston Martin – 0 puntos

Kimi Antonelli con el trofeo del GP de China 2026|Crédito: FIA

Cómo queda la lucha por el campeonato de Fórmula 1 2026

Mercedes sigue demostrando ser el equipo más fuerte en este inicio de la competición, quitándole 21 puntos de diferencia a su más próximo perseguidor: Ferrari. Mientras que el resto de escuderías pelean por la tan ansiada tercera posición: existe una diferencia de apenas 8 puntos entre McLaren (3°) y Alpine (7°). En el medio están Haas, Red Bull y Racing Bulls.

Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1

La siguiente carrera de la F1 se llevará a cabo el día sábado 28 de marzo, en el marco del Gran Premio de Japón 2026 que se disputará en el Circuito de Suzuka. La competición está estipulada para iniciar a las 23:00 horas (tiempo Centro de México) y será la tercera carrera del año.

