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Así va el campeonato de Fórmula 1 2026 tras el GP de China: tabla de pilotos y constructores

Kimi Antonelli se convirtió en el segundo piloto más joven en ganar un Gran Premio en la historia de la categoría tras su pole en Shanghái.

Kimi Antonelli gana el GP de China 2026
Posiciones de la F1 2026 tras el Gran Premio de China|Crédito: F1

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

La pelea por el campeonato de Fórmula 1 2026 continúa tras el Gran Premio de China, una carrera clave en el calendario que volvió a tener a Mercedes como el equipo dominador tras lo visto en Melbourne. Con nuevos puntos en juego, así quedó la tabla de posiciones de pilotos y constructores luego de la carrera disputada en el Circuito Internacional de Shanghái.

Qué pasó en el Gran Premio de China 2026

A pesar de que George Russell fue el ganador de la Sprint, la carrera fue para su compañero Kimi Antonelli. Los Mercedes volvieron a ser los coches más rápidos de la pista y finalizaron en las primeras posiciones, mientras que Lewis Hamilton completó el podio siendo el primero desde su llegada a Ferrari a principios de 2025.

Checo Pérez logró completar su segunda carrera como piloto de Cadillac: comenzó en la última posición y finalizó decimoquinto, mientras que su compañero Valtteri Bottas terminó el GP de China por encima de él ubicándose en la decimotercera posición.

Los abandonos fueron protagonistas en Shanghái, ya que siete pilotos no han podido terminar la carrera. Cuatro de ellos fueron antes de largar: Oscar Piastri (McLaren), Lando Norris (McLaren), Alex Albon (Williams) y Gabriel Bortoleto (Audi). Por otro lado, Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Aston Martin) y Max Verstappen (Red Bull) retiraron sus monoplazas en plena carrera.

Podio del GP de China 2026
Podio del GP de China 2026|Crédito: F1

Tabla de posiciones de la Fórmula 1 2026 tras el GP de China

  1. George Russell (Mercedes) – 51 puntos
  2. Kimi Antonelli (Mercedes) – 47 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 34 puntos
  4. Lewis Hamilton (Ferrari) – 33 puntos
  5. Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
  6. Lando Norris (McLaren) – 15 puntos
  7. Pierre Gasly (Alpine) – 9 puntos
  8. Max Verstappen (Red Bull) – 8 puntos
  9. Liam Lawson (Racing Bulls) – 8 puntos
  10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 4 puntos
  11. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  12. Oscar Piastri (McLaren) – 3 puntos
  13. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  14. Carlos Sainz (Williams) – 2 puntos
  15. Franco Colapinto (Alpine) – 1 punto
  16. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  17. Alexander Albon (Williams) – 0 puntos
  18. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Esteban Ocon (Haas) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

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Tabla de constructores de la Fórmula 1 2026

  1. Mercedes – 98 puntos
  2. Ferrari – 67 puntos
  3. McLaren – 18 puntos
  4. Haas – 17 puntos
  5. Red Bull Racing – 12 puntos
  6. Racing Bulls – 12 puntos
  7. Alpine – 10 puntos
  8. Audi – 2 puntos
  9. Williams – 2 puntos
  10. Cadillac – 0 puntos
  11. Aston Martin – 0 puntos
Kimi Antonelli
Kimi Antonelli con el trofeo del GP de China 2026|Crédito: FIA

Cómo queda la lucha por el campeonato de Fórmula 1 2026

Mercedes sigue demostrando ser el equipo más fuerte en este inicio de la competición, quitándole 21 puntos de diferencia a su más próximo perseguidor: Ferrari. Mientras que el resto de escuderías pelean por la tan ansiada tercera posición: existe una diferencia de apenas 8 puntos entre McLaren (3°) y Alpine (7°). En el medio están Haas, Red Bull y Racing Bulls.

Cuándo es la próxima carrera de Fórmula 1

La siguiente carrera de la F1 se llevará a cabo el día sábado 28 de marzo, en el marco del Gran Premio de Japón 2026 que se disputará en el Circuito de Suzuka. La competición está estipulada para iniciar a las 23:00 horas (tiempo Centro de México) y será la tercera carrera del año.

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