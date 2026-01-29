Conoce la fecha y lugar de la presentación del primer monoplaza de Cadillac que manejará Sergio “Checo” Pérez en la temporada 2026 de Fórmula 1

El equipo Cadillac Formula 1, en el que compite el mexicano Sergio “Checo” Pérez, busca marcar un antes y un después en la mercadotecnia de la Fórmula 1. Como parte de su estrategia de lanzamiento, la escudería anunció que a partir del 6 de febrero instalará una activación especial en Times Square, el corazón de Nueva York, con un conteo regresivo hacia la presentación de su auto para la temporada 2026.

La información fue confirmada por el periodista especializado Adam Cooper en X, el cual refuerza lo que ya se conocía sobre la presentación del primer monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1. El vehículo será revelado a través de un comercial de televisión durante la transmisión del Super Bowl LX, que se disputará entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks .

La activación llevará por nombre “Cadillac Countdown Box”, se trata de una estructura revestida de cromo que albergará una réplica del monoplaza con el diseño del equipo. El exterior estará cubierto por vidrio esmerilado, lo que permitirá observar únicamente siluetas y movimiento en su interior, manteniendo el misterio previo a la revelación oficial.

La caja estará decorada con la identidad visual del equipo Cadillac Formula 1, incluidos los logotipos oficiales y los de sus patrocinadores. Además, contará con un reloj digital de gran formato que marcará el tiempo restante para la presentación del primer diseño del monoplaza en la historia de la escudería.

Something for F1 fans in NYC - @Cadillac_F1 will have a 'Countdown' box in Times Square from Feb 6 as part of the build-up to the Super Bowl livery reveal. The team tells us that the chrome-clad box will contain a replica car and that "it will take on many forms, shifting visual… — Adam Cooper (@adamcooperF1) January 29, 2026

Cadillac quiere dar un golpe de autoridad en su año debut

De acuerdo con la información durante el fin de semana del Super Bowl la “Cadillac Countdown Box” modificará su apariencia y contenido en distintas fases, conforme se acerque el momento de la revelación. Una vez finalizado el partido, el vidrio esmerilado se volverá completamente transparente, permitiendo que el auto y su diseño completo sean visibles para el público.

El monoplaza permanecerá expuesto en Times Square hasta el día siguiente, ofreciendo a miles de transeúntes la oportunidad de observar de cerca el coche con el que Cadillac debutará oficialmente en la Fórmula 1, en una de las presentaciones más llamativas que ha visto la categoría en los últimos años.

