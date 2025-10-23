deportes
F1: ¿Quién es el piloto que correrá de local en el GP de México 2025?

El GP de México tendrá la presencia de un nacional, pues a alta de Sergio, Checo Pérez, este elemento tendrá la fortuna de correr como local este fin de semana.

f1-piloto-correra-local-gp-mexico-pato-oward.jpg
X: México Grand Prix
Alan Chávez - Marktube
AUTOMOVILISMO
Compartir

El GP de México está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que las curiosidades en torno a este evento no cesan en las redes sociales. Una de ellas guarda relación con Patricio O’Ward, quien correrá como local ante la ausencia de Checo Pérez en esta temporada 2025 de la Fórmula 1.

Checo Peréz, predicciones para su carrera en el Gran Premio de México

Patricio O’Ward, quien ha tenido una carrera por demás llamativa en el mundo del automovilismo, será el encargado de formar parte de las primeras Prácticas Libres del GP de México, el cual se llevará a cabo este fin de semana. Si quieres conocer más detalles al respecto, quédate con nosotros.

¿Con qué escudería correrá Pato O’Ward en el GP de México?

Será durante la primera sesión de los entrenamientos libres que varias escuderías darán paso a sus pilotos jóvenes y al nuevo talento para que se muestren al público. Una de ellas es McLaren, quien es la líder de constructoras en la actualidad y que le brindará una nueva oportunidad a Patricio O’Ward.

Vale mencionar que esta no es la primera vez que Patricio O’Ward forma parte del GP de México, pues incluso estuvo en la temporada 2024 precisamente con McLaren. Ante ello, el nacido en Monterrey compartió en redes su gusto y emoción por formar parte de este evento, lo anterior mientras mostraba su agradecimiento por colaborar, una vez más, con McLaren.

¿Quién llega como líder de la F1 al GP de México?

A falta de unas carreras para la culminación de la temporada 2025 de la Fórmula 1, es Oscar Piastri quien llega como el líder de la clasificación con 346 puntos, mientras que en el segundo lugar se ubica Lando Norris, también de McLaren, con 332 unidades. En el tercer lugar se encuentra Max Verstappen, piloto de Red Bull que tiene 306 puntos.

¿Cuándo y a qué hora comienza el Gran Premio de México?

Prepárate, pues uno de los eventos más importantes de este año está por iniciar. El Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del 24 al 26 de octubre en la capital del país, aunque la carrera dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez dará inicio el domingo en punto de las 14:00 horas.

Fórmula 1
