F1: ¿Quién es el piloto que correrá de local en el GP de México 2025?

El GP de México está prácticamente a la vuelta de la esquina, por lo que las curiosidades en torno a este evento no cesan en las redes sociales. Una de ellas guarda relación con Patricio O’Ward, quien correrá como local ante la ausencia de Checo Pérez en esta temporada 2025 de la Fórmula 1.

Patricio O’Ward, quien ha tenido una carrera por demás llamativa en el mundo del automovilismo, será el encargado de formar parte de las primeras Prácticas Libres del GP de México, el cual se llevará a cabo este fin de semana. Si quieres conocer más detalles al respecto, quédate con nosotros.

¿Con qué escudería correrá Pato O’Ward en el GP de México?

Será durante la primera sesión de los entrenamientos libres que varias escuderías darán paso a sus pilotos jóvenes y al nuevo talento para que se muestren al público. Una de ellas es McLaren, quien es la líder de constructoras en la actualidad y que le brindará una nueva oportunidad a Patricio O’Ward.

🏎️ Actualización 🏁 ¡Ya está todo listo para el #MexicoGP!



Estos son los horarios oficiales que @Banorte_mx trae para ti. 🏎️🔥



⚡¿Cuál es el momento que más esperas?#SoyParteDeLaH1ST0RIA #F1 #Formula1 pic.twitter.com/BtXzYGEdft — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 23, 2025

Vale mencionar que esta no es la primera vez que Patricio O’Ward forma parte del GP de México, pues incluso estuvo en la temporada 2024 precisamente con McLaren. Ante ello, el nacido en Monterrey compartió en redes su gusto y emoción por formar parte de este evento, lo anterior mientras mostraba su agradecimiento por colaborar, una vez más, con McLaren.

¿Quién llega como líder de la F1 al GP de México?

A falta de unas carreras para la culminación de la temporada 2025 de la Fórmula 1, es Oscar Piastri quien llega como el líder de la clasificación con 346 puntos, mientras que en el segundo lugar se ubica Lando Norris, también de McLaren, con 332 unidades. En el tercer lugar se encuentra Max Verstappen, piloto de Red Bull que tiene 306 puntos.

Como siempre de todo corazón, gracias México y a todos mis fanes

que han estado conmigo en las altas y bajas; en las buenas, malas, y medianas. Es un honor y un privilegio representarlos este fin en la practica libre de F1 y en la Indycar. Los quiero mucho. No hay mas que para… pic.twitter.com/XVOAulr8Xi — Pato O'Ward (@PatricioOWard) October 23, 2025

¿Cuándo y a qué hora comienza el Gran Premio de México?

Prepárate, pues uno de los eventos más importantes de este año está por iniciar. El Gran Premio de México se llevará a cabo el fin de semana del 24 al 26 de octubre en la capital del país, aunque la carrera dentro del Autódromo Hermanos Rodríguez dará inicio el domingo en punto de las 14:00 horas.