Fabiola Vargas quiere regresar a Atlas Femenil al protagonismo

Atlas Femenil debutará en el Apertura 2022 contra Tigres; en este encuentro, Fabiola Vargas hará su debut como dirigente de las rojinegras, quien llegó con el objetivo de regresar el club al protagonismo y darle una nueva era de triunfos.

En la temporada pasada, las Amazonas golearon 9-1 a las tapatías en cuartos de final del Clausura 2022. Después de esta dura eliminación, la institución anunció la salida de Alejandro Rosales del banquillo y de la auxiliar Verónica Hernández.

Estos fueron los primeros pasos del Atlas para dar inicio a cambios significativos. La llegada de Vargas al banquillo fue el primero, quien llegó proveniente de una buena temporada con Tijuana Femenil.

“Como siempre lo digo uno tiene que pensar en grande, siempre tienes que pensar en ganar cada torneo. Eso pensamos nosotros, queremos seguir siendo un equipo competitivo. Hay que entender que es un nuevo proceso, una nueva estructura en el plantel” declaró la estratega mexicana.

Que de la mano de Fabi Vargas 🎶❤️🖤 pic.twitter.com/pJBDz15vkb — Atlas FC Femenil (@AtlasFCFemenil) June 24, 2022

Vargas, también, abrió la posibilidad de que llegue una jugadora más a reforzar a las rojinegras para la campaña. “Nuestra directiva está trabajando en ello, estamos al pendiente de lo que se pueda concluir. Por lo pronto estoy enfocada con las jugadoras que en este momento están en el plantel, con las que vamos enfrentar la primera jornada” detalló. Recordemos que, hasta el momento, se han reforzado con Sabrina Munguía, Arlett Tovar, Natividad Martínez, Tania Morales, Norma Palafox y la urguaya Magalí Cuadrado.

Atlas Femenil se enfrentará a Tigres en la Jornada 1

Fabiola Vargas se mostró consciente de las dificultades a las que se enfrentará al recibir al equipo más campeón del circuito femenil, pero le restó importancia a la eliminación del torneo pasado ante las felinas.

“El rival cuenta, es un gran rival. Me gusta jugarles de tú a tú, no me genera en lo personal algo distinto a lo que siempre he pensado. El equipo se prepara para buscar ganar cada partido y será así. Tigres cuenta con grandes jugadoras, pero nosotras también tenemos lo nuestro” constató, “las enfrentaremos de tú a tú, el pasado es pasado, lo dejo atrás, eso sólo nos genera como grupo motivación para sacar un gran resultado este fin de semana”, sentenció la entrenadora.