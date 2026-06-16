😂🔥 ¡FACUNDO LOS PONE CONTRA LAS CUERDAS! Martinoli y Dr. García enfrentan el "¿Respondes o te la comes?”
Facundo llega dispuesto a sacar confesiones, risas y momentos inolvidables. Martinoli y el Dr. García deberán responder preguntas comprometedoras o enfrentarse a un castigo nada agradable en este divertido reto.
¡Las risas están garantizadas!
Facundo visita Los Protagonistas para someter a Christian Martinoli y Luis García a uno de los juegos más divertidos y comprometedores: "¿Respondes o te la comes?”.
Preguntas incómodas, confesiones inesperadas, anécdotas imperdibles y castigos que nadie quiere probar forman parte de este reto que puso en aprietos a los comentaristas más famosos de México.