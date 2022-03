Faker y T1 siguen imparables en la LCK 2022

[22. 03. 03 MVP of the day by T1]



I’m here.

T1이 선정한 GEN전의 MVP, @T1Keria 류민석 선수입니다!



I’m here.

MVP of the Day for the GEN match goes to ‘Keria’!#T1WIN #T1Fighting pic.twitter.com/lO7rc6fXi4