Radamel Falcao motivó a juvenil mexicano a seguir su sueño en España

¡Hay momentos que te cambian la vida! ¿Quién no ha soñado en algún momento con tomarse una foto con algún famoso o con su más grande ídolo? ¡O aún mejor! ¿Quién no recuerda cuando ese momento tan esperado llegó? Esta historia comienza con una premisa similar.

Hablemos primero del ídolo, el personaje más conocido. Se trata de Radamel Falcao, un delantero experimentado que regresó a LaLiga para jugar con el Rayo Vallecano. Pese a que ‘El Tigre’ es ya un jugador veterano (36 años de edad), llegó a vivir grandes momentos con el Atlético de Madrid , que lo llevaron a ser considerado uno de los mejores artilleros del mundo.

Copa America Falcao es certero para conquistar

El segundo personaje es apenas un niño, un soñador. Su nombre es Santiago Maqueda. Él es un juvenil mexicano de tan solo 18 años de edad que está teniendo una oportunidad con las inferiores del ‘Rayo'; para ser específicos, se desempeña en el equipo ‘C’ del cuadro del barrio de Vallecas.

El consejo de Radamel Falcao a Santiago Maqueda tras una foto

Volviendo al planteamiento inicial de este cuento, ¿quién no ha soñado con tomarse una foto con algún famoso? Pues esta historia tuvo un encuentro similar. Maqueda se encontró saliendo de un entrenamiento a Falcao; luego de que el mexicano se percató, inmediatamente le pidió una foto al futbolista colombiano.

‘Voy y me acercó y le dijo ‘Falcao, crees que me pueda tomar una foto contigo’, y me dice ‘sí, claro, adelante’. Falcao es muy humilde, te hace la plática, te pregunta, te da ánimos. Me tomo la foto, le doy las gracias y él me dice ‘gracias a ti, échale ganas’, muy humilde, te motiva”.

Hay mensajes que le pueden cambiar la vida a cualquier persona. El tiempo de estancia no ha sido precisamente un cuento de hadas para el chico mexicano. Es así como estas palabras le dieron ese aliento al joven azteca a no rendirse, y a continuar buscando la forma de quedarse en Europa para cumplir sus sueños.