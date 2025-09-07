La INCREÍBLE falla de Chicharito abajo de la portería y sin portero (VIDEO)

Este domingo 7 de septiembre del 2025, Javier ‘Chicharito’ Hernández, se volvió viral en las redes sociales luego de tener una INCREÍBLE falla en el partido amistoso de Chivas vs León.

Al minuto 13 del primer tiempo, ‘Chicharito’ falló una jugada clara tras un gran centro que recibió el delantero adentro del área, sin marca y con el portero vencido.

Javier fue habilitado de gran forma, con un pase filtrado al segundo poste, recentraron con un cabezazo lo que dejó a ‘Chicharito’ solo de cara al arco y el delantero no logró contactar el balón.

La historia del semestre, increíble lo de Chicharito Hernández.

La jugada se volvió viral pues los aficionados del rebaño mostraron su frustración en redes sociales por el rendimiento que ha tenido Hernández. Diferentes seguidores de Chivas comentaron que deberían de finalizar el contrato del delantero al no dar los resultados esperados.

Así fue la victoria de Chivas ante León

Chivas logró una remontada al vencer 2-1 al León en partido amistoso disputado como parte del Tour Rebaño 2025 durante la Fecha FIFA. El encuentro sirvió como preparación para ambos equipos rumbo a la segunda mitad del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

León se adelantó en el marcador al minuto 15 gracias a Emilio Rodríguez, quien aprovechó una desatención defensiva para definir con clase ante Óscar Whalley.

Al minuto 80, Armando “Hormiga” González empató el partido con un disparo cruzado tras una jugada colectiva que inició desde el medio campo.

Apenas cinco minutos después, Cade Cowell firmó la remontada con una definición potente dentro del área, luego de un pase filtrado de Erick Gutiérrez.

Con vuelta en el marcador gracias a los goles de Armando González y Cade Cowell, termina nuestro partido en Chicago.



Chivas se lleva confianza renovada de cara al Clásico Nacional ante América, pues el equipo de Coapa terminó perdiendo en un juego amistoso ante DC United.