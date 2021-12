¿Por qué se repitió el sorteo de Octavos de Final de Champions League?

La UEFA está envuelta, una vez más, en polémica. El sorteo de los Octavos de Final de la Champions League se llevó a cabo en dos ocasiones y según informó el organismo, fue debido a una “falla técnica” que ha volteado las miradas hacia el proceso.

El primer sorteo de la Champions League había determinado un cruce entre el Real Madrid y el Benfica, mientras que en el segundo, el equipo de Carlo Ancelotti quedó frente al PSG de Lionel Messi.

La “falla técnica” de la UEFA

Todo comenzó cuando salió el nombre del Villarreal. El ‘Submarino Amarillo’ consiguió su boleto en la última jornada al derrotar al Atalanta. Sin embargo, el sorteo determinó que enfrentaría al Manchester United, lo cual no era posible porque habían compartido grupo. La esfera de los ‘Red Devils’ no tenía que estar en ese bombo.

Posteriormente, salió el nombre del Atlético de Madrid y tras el primer error, el Manchester United ya no aparecía como uno de sus posibles rivales y en su lugar se incluyó al Liverpool, con quienes los ‘colchoneros’ habían compartido grupo.

Giogio Marchetti, directivo de la UEFA, incluso mencionó que además de los equipos españoles, el Atleti no podía enfrentar ni al Liverpool por haber sido compañeros de sector, ni al Manchester United porque su nombre “ya había salido”.

Los primeros cruces de Octavos de Final

El primer sorteo había dejado un atractivo duelo entre Manchester United y París Saint Germain. Una vez más Lionel Messi frente a Cristiano Ronaldo . Mientras que el Ajax de Edson Álvarez se metería a la cancha del Inter de Milán.

- Benfica vs Real Madrid

- Atlético de Madrid vs Bayern Múnich

- Inter vs Ajax

- Chelsea vs Lille

- Villarreal vs Manchester City

- Salzburg vs Liverpool



- Sporting vs Juventus

- PSG vs Manchester United

Los nuevos cruces en los Octavos de Final de la Champions League

- Salzburg vs Bayern Múnich

- Sporting Lisboa vs Manchester City

- Ajax vs Benfica

- Chelsea vs Lille (fue el único que no cambió)

- Atlético de Madrid vs Manchester United

- Villarreal vs Juventus

- Inter de Milán vs Liverpool

- PSG vs Real Madrid