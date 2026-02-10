Muere el papá de David Bisbal: Una leyenda del boxeo español

José Bisbal Carrillo, padre del cantante español David Bisbal y figura histórica del boxeo español, falleció este lunes 9 de febrero de 2026 en su ciudad natal Almería, a los 84 años, tras una larga lucha contra el Alzheimer por lo que el mundo del espectáculo y el deporte se encuentra unido por la pena.

La muerte de José Bisbal fue confirmada por el propio cantante a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, donde expresó: “Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo”.

¿Cuáles fueron los logros de José Bisbal en el boxeo?

Nacido en Almería, José Bisbal se convirtió en el primer boxeador de su tierra en coronarse campeón de España, título que conquistó en siete ocasiones. Su récord profesional incluye 52 victorias (5 KO), 35 derrotas y 10 empates, según el sitio de BoxRec, cifras que lo consolidaron como uno de los referentes del boxeo español en la segunda mitad del siglo XX.

Además de sus logros nacionales, José Bisbal fue pionero en abrir camino a nivel internacional, disputando combates en países como Suecia, Francia y Estados Unidos, lo que le permitió proyectar el nombre de España en otras latitudes.

José Bisbal fue padre de tres hijos, entre ellos David, quien alcanzó fama mundial como cantante tras su paso por Operación Triunfo. Aunque sus caminos profesionales fueron distintos, ambos compartieron la disciplina, la pasión y el esfuerzo como valores fundamentales.

David Bisbal ha recordado en múltiples ocasiones la influencia de su padre, destacando que su ejemplo como deportista y luchador incansable fue clave para forjar su carácter y su carrera artística.

