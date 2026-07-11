Familia de Gilberto Mora ya tenía planeado el viaje a Miami por si México pasaba a Cuartos de Final

La Selección Mexicana se quedó a un paso de avanzar a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™; sin embargo, fue superada por Inglaterra, que se mide en esa instancia ante Noruega, partido en el que está presente Gilberto Mora y su familia, pues supuestamente ya tenían planeado el viaje a Miami.

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La familia Mora Zambrano decidió creer y ya tenía amarrados los boletos para el duelo de cuartos de final de la llave de México, por si pasaba a la siguiente fase. Sin embargo, la selección fue superada por los ingleses, por lo que a los seres queridos de Gil les tocó presenciar otro partido.

La hermana de Gil subió una historia del partido entre Noruega e Inglaterra.|Captura de pantalla

Las pruebas de que la familia de Mora ya tenía planeado el viaje

En el Estadio de Miami se dio cita Rafaela Pimienta, quien es agente del jugador de Xolos y la que prometió convertirlo en la venta más cara del futbol mexicano. La brasileña publicó una historia en la que aparece Gil junto a su madre.

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Minutos más tarde, Kamila Mora, hermana de Gil, publicó una historia de la ceremonia de protocolo de Noruega ante Inglaterra, por lo que supuestamente toda la familia del seleccionado mexicano se dio cita al encuentro, el que pudo haber disputado el equipo azteca, en busca de hacer historia en la justa veraniega de la que fue sede.

En familia, Inglaterra vs. Noruega

La familia de Gil se dio cita al Estadio Miami para presenciar el partido de cuartos de final, puesto que todo apunta a que ya tenían presupuestado acudir al encuentro en el que debería estar México. El futbolista de 17 años recién rompió la concentración en el CAR, pues esta semana regresó a su ciudad natal.

Esta semana ha sido muy movida para el canterano de Tijuana, pues después de caer con México en los octavos de final, regresó con su familia. El mismo día que arribó a la ciudad fronteriza, fue su graduación de preparatoria, a la cual no pudo llegar, y hoy está en un partidazo de la justa veraniega.