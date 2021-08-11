El posible debut de Leo Messi con el PSG

El nuevo jugador del Paris Saint-Germain, Lionel Messi, se encuentra en preparación para hacer el debut con su nuevo equipo y en los próximos días podríamos verlo en acción junto con uno de sus mejores amigos, Neymar.

El astro argentino no tuvo la oportunidad de realizar la pretemporada con el equipo, pero esto no lo frenó para que pudiera hacer los ejercicios correspondientes para mantenerse en forma y estar preparado para su siguiente reto.

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Luego de proclamarse campeón con la Selección Argentina en la Copa América, Messi no pudo renovar el contrato con el Barcelona, club donde ha pertenecido toda su carrera como profesional, por lo que ahora deberá vestir los colores parisinos.

El PSG se enfrentará este sábado 14 de agosto ante el Racing de Estrasburgo pero se cree imposible que el argentino pueda jugar ese partido ya que aún no se encuentra en la mejor forma deportiva. El último partido que disputó Messi fue el 10 de julio, el cual fue la final de la Copa América ante Brasil, donde salió victorioso.

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Han pasado 32 días desde que el astro argentino disputó un encuentro y es por ello que deberá esperar el tan ansiado día para los fanáticos de Messi, el poder verlo nuevamente en las canchas.

Posible debut de Messi en la Ligue 1

Aún no se tiene una fecha asegurada para el debut de Leo Messi pero hay una probabilidad de que se le pueda ver jugando por primera vez para el Paris el domingo 29 de agosto contra el Reims en el Estadio Auguste-Delaune II.

Jugadores ausentes del PSG

El PSG contaba con varias bajas debido a que los jugadores se encontraban con su selección, Neymar, Donnaruma, Paredes y Di María son algunos de los futbolistas que se reincorporarán con posibilidad de disputar el partido en la segunda fecha de la Ligue 1.

