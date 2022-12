Familia de Pelé asegura que se encuentra fuera de peligro

Tras darse a conocer en dias pasados el astro brasileño, Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé se encontraba ya recibiendo únicamente cuidados paliativos debido a que no respondió de manera favorable a la quimioterapia y que estaba próximo a fallecer, fue la familia del ex jugador la que se encargó de desmentir tal información, asegurando que el campeón del mundo en México 1970 se encuentra fuera de peligro.

Las hijas y la hermana del considerado por muchos como “el mejor jugador de todos los tiempos” declararon que su padre si está en el hospital, pero que está siendo tratado por un problema en uno de sus pulmones, derivado de una infección por Covid-19 que aquejó al futbolista recientemente y que no se encuentra en cuidados intensivos ni en paliativos.

Te puede interesar: El desgarrador mensaje de Sergiño Dest tras eliminación de Estados Unidos

El Halcón, ave favorita de los catarís | Aprendiendo a Catar

El ex jugador del Santos FC fue internado el pasado martes para una reevaluación de su tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer de colón del que sufre hace un año y que ha mostrado una respuesta favorable a su problema respiratorio.

Fue apenas el sábado pasado que “O Rei” emitió un mensaje a través de sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores acerca de su estado de salud, asegurando que se encontraba en buenas condiciones, con ánimos de seguir luchando y externando un afectuoso agradecimiento al equipo médico del que se encuentra a cargo.

Te puede interesar: Los números de Robert Lewandowski con Polonia en Qatar 2022

El hospital Albert Einstein de Sao Paulo confirmó la estabilidad del ex jugador del New York Cosmos y que no ha presntado complicación alguna, comunicado que fue publicado por el propio Pelé en su cuenta de Instagram, acompañado de su mensaje hacia el mundo del futbol.

Por último, Pelé agradeció los mensajes de la gente, afirmando que junto con la participación de Brasil en el Mundial de Qatar 2022 lo llena de fuerza para seguir adelante.