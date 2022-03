Fan de Atlas niega ser invidente y cuenta su historia del Corregidora

La tragedia del Estadio Corregidora, durante el partido entre Querétaro y Atlas le dio la vuelta al mundo. Una imagen se hizo viral, en donde aparecía un aficionado de los Rojinegros, aparentemente invidente junto a su papá.

Mikel Arriola advierte: medidas ejemplares y extraordinarias

Las redes sociales se inundaron con comentarios sobre esa imagen, relatando el “horror” que debió haber vivido junto a su padre, quien trataba de protegerlo. Esa es la historia que circuló en distintos medios y el fan del Atlas, salió a desmentir los hechos para contar su historia.

Aficionado del Atlas cuenta su historia

Ricardo Rawers es el nombre del aficionado del Atlas y usó las redes sociales para desmentir los hechos. Él descartó ser invidente y aclaró que iba acompañado de su abuelito, a quien intentaba proteger porque se asustó mucho con la bronca.

“Ya uno no puede ponerse sus lentes placosos por qué te hacen pasar por ciego y te inventan mil historias, si estaba así era por qué estaba cuidando y calmando a mi abuelito por qué el estaba asustado y no había a donde correr todos eran contras, pero pues gracias a dios no nos pasó nada, soy tendencia. Ya lo último que falta es que pongan que ya fallecí", escribió en su cuenta de Facebook.

El hecho más violento en la historia del futbol mexicano dejó muchas historias desgarradoras y otras que restauran la fe en la humanidad. Tal es la del pequeño Adolfo, a quien no le importó dar su playera del Querétaro autografiada para salvar a una aficionada del Atlas. El próximo martes 8 de marzo, tras la Asamblea de Dueños, se dará a conocer el proceso a seguir y las sanciones correspondientes.

