¿Qué le dirías a César Montes tras la tarjeta roja? Preguntamos a mexicanos y esto respondieron

Tan insólito como histórico… La cantidad de expulsados del duelo inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fue surreal y casi iguala todo el torneo de Qatar 2022. México y Sudáfrica fue un partidazo pero la expulsión de César Montes fue la única mancha del debut del equipo de Javier Aguirre. Los mexicanos opinaron.

Wilton Sampaio ya tenía un antecedente y hoy expulsó a 3 jugadores y provocó reacciones en todos los fanáticos. La roja que el árbitro le mostró a Montes obliga a realizar cambios.

César Montes vio la roja ante Sudáfrica|Especial

Esto opinaron en las redes sociales sobre César Montes

TV Azteca Deportes preguntó en sus redes sociales “qué le dirías a este jugador”. Algunas respuestas fueron: “Le diría que la regla de un defensor es, solo El Balón o El Atacante pueden pasar, pero nunca los dos juntos, le costó la roja pero que lo deje en el pasado, y se enfoque en lo siguiente, ánimo Cachorro”.

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“¡No era roja! El sudafricano no llevaba dirección a portería”, “Aprender y a levantar el ánimo a Zidane también lo expulsaron en su debut y ganó el mundial”, fueron otros de los comentarios.

¿Realmente debió ser expulsado César Montes en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Además de las expulsiones de Sudáfrica (Sphephelo Sithole al 49’ y Themba Zwane al 84’) también vio la roja el capitán mexicano sobre el final del encuentro. En el caso de Montes, la decisión generó más debate. Sin embargo, la interpretación de Wilton Sampaio fue que existía una oportunidad clara de gol para el atacante sudafricano.

Según el análisis arbitral de Andrés, conocido como El VAR Central, se cumplen ciertos parámetros como el control de balón, la poca distancia a portería y la posición y el número de defensores. Pero ocurre algo complejo con la dirección del balón.

La dirección de balón: la gran polémica en la expulsión del jugador de México

Los silbantes suelen coincidir en que ir recto a la portería significa la roja directa, algo que no ocurrió ahora. Sin embargo, no es algo excluyente. “El árbitro no mide con una regla geométrica este tipo de jugadas, el futbol no es un deporte lineal, y se entiende que haya regates y/o cambios de dirección”, dice el juez.

“El sudafricano efectivamente no va recto al arco, pero desde esta toma se aprecia que sí tiene dirección de juego, y que sí elude a su rival”, agrega. Y finaliza: “Tenía todo para controlar, avanzar y posteriormente definir ante el portero mexicano. Es decir, era una oportunidad clara”. De todos modos, los aficionados respaldan a Montes.

