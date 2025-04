FATAL FURY: City of the Wolves ya está disponible y lanza torneo mundial con premio millonario

La espera terminó: FATAL FURY: City of the Wolves, el nuevo juego de pelea de SNK, ya está disponible a nivel mundial en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. Con un estilo artístico vibrante, nuevos personajes y un sistema de combate revolucionario, la saga que encendió la pasión por los juegos de lucha en los 90 vuelve a lo grande.

Te puede interesar: Cristiano Ronaldo, el nuevo personaje de FATAL FURY: City of the Wolves

Tras más de dos décadas desde Garou: Mark of the Wolves, la nueva entrega marca un antes y un después en la franquicia. Su innovador REV System promete combates llenos de adrenalina, sumando profundidad estratégica y un ritmo más explosivo. Además, cuenta con dos modos de control, pensados tanto para veteranos como para quienes se suman por primera vez a esta legendaria saga.

Como parte del lanzamiento, SNK anunció el regreso del SNK World Championship 2025, una serie de torneos clasificatorios globales que culminará con una gran final en Estados Unidos. Y el plato fuerte: FATAL FURY: City of the Wolves será uno de los títulos principales del torneo, con un premio total de $2.5 millones de dólares, de los cuales $1.5 millones irán directamente al campeón mundial.

Te puede interesar: Inscríbete al Torneo Intercolegial III organizado por Azteca Esports

Junto a THE KING OF FIGHTERS XV y SAMURAI SHODOWN, City of the Wolves formará parte de esta gran celebración de los fighting games. Muy pronto se revelarán fechas, sedes y más detalles del torneo.

En resumen, Fatal Fury: City of the Wolves es un regreso sólido que combina elementos clásicos con innovaciones modernas. Aunque hay aspectos a mejorar, como la interfaz y el emparejamiento en línea, el juego ofrece una experiencia atractiva para los fans de los juegos de lucha.