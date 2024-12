Álvaro Fidalgo revela su favorito para la semifinal entre Cruz Azul y América

Hace menos de seis meses, el América le ganó una final al Cruz Azul y, ahora, volverán a chocar en una llave de liguilla; esta vez, será en semifinales y las condiciones parecen diferentes. El volante de las águilas, Álvaro Fidalgo, tiene una percepción marcada sobre la distancia que hay entre La Máquina actual y la del torneo anterior.

“Creo que Cruz Azul lleva un año con un sistema definido, una forma de jugar parecida. La diferencia en los últimos dos partidos con ellos fue que utilizaron un doble nueve; no sé que va a hacer el jueves, no es trabajo mío ese, por mucho que me guste ver futbol, se lo dejo a André (Jardine), que es un genio para ello y nos guía en todo. Si tuviera que destacar algo, sería la construcción que tienen en campo rival y llegan con mucha gente al área”, dijo en conferencia.

¿A quién va favorito Álvaro Fidalgo en el Cruz Azul vs América?

Cuestionado sobre el papel de víctima o depredador que su equipo podría ejercer para la eliminatoria, el futbolista español consideró que la exigencia de ambas instituciones cuenta con varios contrastes. Ahí, sin relacionarlo con sus aspiraciones, se dio la etiqueta de ‘favorito’.

“Creo que tenemos presiones diferentes. Nosotros estamos con la presión de ganar el tricampeonato; ellos son superlíderes y se supone que son el favorito del torneo por hacer muchos puntos en el torneo regular. Son presiones diferentes, la búsqueda del tri para nosotros es un sueño y ellos fueron líderes. Ellos, después del torneo que hicieron, se suponía que eran favoritos, pero en estos juegos es difícil marcar uno. En ambos lados hay presión, pero son presiones diferentes”, reflexionó.

Los futbolistas que volverán con América tras su lesiones en el Apertura 2024

Al tiempo que destacó la labor realizada por el conjunto cementero para dejar en el camino al Tijuana, el mediocampista ibérico se mostró contento con los regresos que tendrán los de Coapa.

“Estamos contentos de tener a Víctor (Dávila) de vuelta, volvió Seba (Cáceres) y nos dio consistencia defensiva, ojalá pronto también Dieguito (Valdés), Henry (Martín) entró el otro día e hizo un jugadón en el segundo gol. Es importante tener al plantel completo. Hubo muchas críticas, pero mantener una consistencia en un torneo sin pretemporada, lesiones, es complicado. Dijimos que legaríamos bien a este momento y aquí estamos. Toca un rival difícil, no diré si somos los más amenazantes, pero llegamos en buen momento y estamos contentos”, expuso.

Fidalgo reveló, además, lo que les dijo su director técnico durante los lapsos oscuros para su causa.

“Cuando hacemos las cosas mal, lo hablamos y lo corregimos, nos reunimos para ver qué hacíamos mal, pero nunca dudamos, más allá de las críticas, no dudamos que íbamos a estar aquí, pensábamos que nos íbamos a meter directos, pero al final se dio el Play In. André nos lo decía, que íbamos a llegar en el mejor momento al momento importante y ahora son otras semifinales, seis semifinales seguidas y cuatro partidos para el sueño que todos tenemos”, sentenció.