Revelan a los favoritos para ser campeón del Clausura 2022

En la semana en la que iniciará el repechaje del Clausura 2022, se han dado a conocer los equipos que son favoritos a levantar el título, entre los que destaca el América, que alcanzó a meterse como el cuarto lugar.

Las Águilas pasaron de tener cero posibilidades, al ser el último lugar de la tabla general, a ser el segundo favorito en las apuestas. El equipo de Fernando Ortiz podría ser el caballo negro del torneo.

Los favoritos para el título del Clausura 2022

Fivethirtyeight, una página estadounidense encargada de analizar datos y estadísticas, fue la que publicó las probabilidades que tiene cada uno de los equipos de ser campeón, aunque la lista se resumió a ocho candidatos.

El máximo favorito es Tigres. El equipo de Miguel Herrera tiene 24% de posibilidades y en segundo lugar está el América con 22%. En el tercer escalón está para Pachuca, que pese a haber terminado el torneo como líder, tiene 19%.

En cuarto lugar de probabilidades está Monterrey. En algún momento, los regios mostraron gran poderío con Víctor Manuel Vucetich pero fueron perdiendo impulso en el cierre del torneo y quizá por eso cuentan con un 12%.

El actual campeón, el Atlas, tiene un 10% de posibilidades de ser campeón, mientras que Cruz Azul tiene un 5%, Puebla un 3% al igual que Chivas y Pumas apenas aparece con un 1%. El equipo de Andrés Lilini disputará la final de la Concachampions antes de enfrentarse al Rebaño y quizá por eso sus posibilidades han disminuido.

Equipos como el Atlético San Luis o Mazatlán, que también jugarán el repechaje del Clausura 2022, no aparecen en la lista pero eso no quiere decir que no puedan sorprender y ser ese equipo que nadie esperaba pero terminó dando más batalla.

