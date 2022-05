Los favoritos en los casinos para campeón de la Liga MX

Después de 153 partidos de la fase regular del Clausura 2022, 12 equipos se mantienen en la lucha por el campeonato de la Liga BBVA MX . En distintos casinos ya se abrió el mercado para apostar por el equipo que alzará el trofeo de campeón el próximo 29 de mayo cuando se juegue el partido de vuelta de la final.

Tigres, segundo de la tabla general es el favorito de los apostadores con un momio de +300. La escuadra del Piojo Herrera tiene la mejor ofensiva del torneo junto con los Tuzos de Pachuca que son el tercer favorito con una cuota de +350. El segundo mayor favorecido por los casinos es el América de Fernando Ortiz con un momio de +330.

Fernando Valenzuela, al pendiente de la pretemporada de Tigres

Rayados de Monterrey, a pesar de que todavía deben eliminar al San Luis en la repesca, son el cuarto favorito para campeonar con un +640. El vigente campeón Atlas le sigue en las preferencias pues paga +740 para conseguir el bicampeonato.

Te puede interesar: Las dudas de Tigres de cara a la Liguilla

Puebla y Cruz Azul están empatados en el sexto puesto de los casinos con un momio de +1200 para conseguir el ansiado trofeo. Guadalajara es el octavo favorito con una cuota de +1700 para conseguir la estrella 13 en el escudo e igualar al América como el más ganador de Liga MX.

Por los que menos apuestan

Igualados en el noveno puesto, Necaxa y Pumas pagan +2700 para aquellos que confíen en que se romperán 24 y 11 años sin título respectivamente dentro de 3 semanas. En el puesto 11 de las preferencias se coloca el Atlético de San Luis con un +2900, mientras que el menos favorito es Mazatlán FC, que en su primera fase final tiene un momio de +4900 si gana su primer campeonato de Liga MX.

Te puede interesar: El Necaxa no se siente favorito sobre el Cruz Azul para el Repechaje

Por lo pronto para los compromisos del repechaje los favoritos de los casinos son los 4 equipos que terminaron de los puestos 5 al 8 por lo que en cuartos de final se medirían Pachuca vs Cruz Azul, Tigres vs Monterrey, Atlas vs Chivas, y América vs Puebla.