Los favoritos en las Finales de Conferencia de la NFL en las apuestas

Kansas City contra los Bengalíes de Cincinnati y San Francisco visitando a los Los Angeles Rams son el plato fuerte que tendremos los aficionados a la NFL este fin de semana en las Finales de Conferencia. Y la pregunta del millón siempre es: ¿quiénes son los favoritos?

Desglosando las Finales de Conferencia y del lado deportivo; en la Americana tenemos a un equipo que el año pasado fue de los peores dentro de la liga y este año está en la antesala del Super Bowl LVI. Los de la jungla podrían convertirse en el tercer equipo desde 2003 “de ser el peor al mejor” y llegar al Super Bowl en la misma temporada.

Los favoritos en las casas de apuestas

Los favoritos en las casas de apuestas en este duelo son los Chiefs de Kansas City aunque también la estadística no deja desamparados a los Bengals ya que al no ser el equipo favorito. Estos equipos nunca se han enfrentado en la final de conferencia y en su partido de temporada regular anotaron entre ambos equipos 65 puntos.

De las últimas 17 ocasiones el equipo local ha salido avante, se lleva la victoria y cubre los puntos, además de que en esos partidos se ha ido a over en 13 de 17 veces. Del otro lado… en la conferencia nacional, los Rams son favoritos en las casas de apuestas con -3.5 puntos y under de 45.5; mientas que los de la bahía traen +3.5 y over de 45.5.

¿Por qué están así los números?

la razón es que los Rams esperan que en esta tercera final de conferencia den el paso al partido más importante de la temporada, tienen a Stafford, Copp, Beckham Jr. además se convirtieron en el primer equipo en la historia en estar en casa en una final de conferencia donde el super Bowl será en la misma sede.

Así están los números de cara a las finales de conferencia en la temporada 2021/2022 dentro de la NFL.

