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FC Juárez vs Tigres: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY viernes 18 de septiembre del partido de la jornada 9 de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelo de equipos norteños desde Chihuahua en un partidazo cortesía de TV Azteca Deportes, los Tigres buscarán las tres unidades en contra de unos aguerridos Bravos.

Bravos Juárez Tigres

Escrito por: Erick De la Rosa

El Estadio Olímpico Benito Juárez se pone de gala para recibir uno de los partidos más atractivos de la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX; Bravos de Juárez contra Tigres UANL. El equipo de Gustavo Lema busca sus primeras unidades en el certamen, mientras que, el equipo felino tratará de hilar un partido más sin conocer la derrota bajo el mando de Vícto Manuel Vucetich. Recuerda que puedes seguir el compromiso totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com.

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