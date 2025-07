FC Juárez vs América alineaciones confirmadas del partido de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

El Viernes Botanero continúa, y como segundo platillo de este 11 de julio, el FC Juárez recibe vs América , subcampeón del futbol mexicano, en el Estadio Olímpico Benito Juárez, al terminar el Puebla vs Atlas. Desde la frontera no te pierdas este duelazo, por las pantallas de Azteca Deportes: Azteca 7, aztecadeportes.com y la App de Azteca Deportes.

Te puede interesar: FC Juárez vs América: Ver en vivo y gratis el resultado HOY viernes 11 de julio, partido de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, resultado online

Para este encuentro, las Águilas de André Jardine no podrán contar con varias de sus figuras como: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, pues vienen regresando de la Copa Oro, torneo que la Selección Mexicana ganó el pasado domingo 6 de julio, y tuvieron unos días de vacaciones.

Puebla vs Atlas EN VIVO, Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX

Te puede interesar: Ver GRATIS y EN VIVO el FC Juárez vs América, partido de la Jornada 1 de la Liga BBVA MX, Apertura 2025

Alineaciones confirmadas FC Juárez vs América para la Jornada 1 del Apertura 2025

FC Juárez

Portero: Sebastián Jurado

Defensas: Moises Castillo, Alejandro Mayorga, Diego Ochoa, Francisco Nevárez

Medios: Denzell García, Ghilherme Castilho, Madson De Souza Silva, José Rodríguez

Delanteros: Ricardo Oliveira y Ángel Zaldívar

América

Portero: Rodolfo Cota

Defensas: Ralph Orquín, Cristian Borja, Igor Lichnovsky, Sebastián Cáceres

Medios: Alejandro Zendejas, Alan Cervantes, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez

Delanteros: Rodrigo Aguirre

Estos los partidos de sábado y domingo de la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Además de nuestra Doble Cartelera, este viernes 11 de julio también Xolos debuta, en su casa, contra el Querétaro, en punto de las 9:05 PM (tiempo del centro de México). En tanto para el sábado, serán tres duelos los que se disputarán dentro de la Jornada 1 del Apertura 2025.

Toluca vs Necaxa | 7:00 PM | Nemesio Diez

Santos vs Pumas | 7:00 PM | TSM

Cruz Azul vs Mazatlán | 9:05 PM | Ciudad Universitaria

Para el domingo serán otro par de encuentros: Pachuca vs Rayados a las 5:00 PM; y León vs Atlético San Luis en punto de las 7:00 PM. Cabe mencionar que Chivas vs Tigres, se reprogramó para el 17 de septiembre, esto debido a las remodelaciones que está sufriendo el Estadio Akron, de cara al Mundial de 2026.