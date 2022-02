El FC Juárez trabaja en evitar desconcentraciones ante Tigres

Corregir los errores, evitar desconcentraciones y regresar a la senda del triunfo, son los principales objetivos de los Bravos del FC Juárez de cara a su partido de la Jornada 7 ante los Tigres de la UANL.

Martín Galván, jugador de los fronterizos, estuvo en conferencia de prensa y reconoció que la plantilla juarense ya sabe cuáles han sido sus fallas y en esta semana se trabaja en corregirlas.

“La autocrítica es que hemos tenido desconcentraciones muy puntuales y hemos dejado ir puntos. Tenemos claro cuál es el problema y estamos trabajando en eso. Sea el rival que sea podemos hacer mejor las cosas, le hemos competido de tú a tú a quien sea. No importante si Tigres anda bien o mal, importa lo nuestro”, dijo Martín Galván.

Después de superar una lesión, el número 10 del FC Juárez tuvo minutos por primera vez en el Torneo Grita México Clausura 2022, en la Liga BBVA MX y admite que le falta ritmo, pero que poco a poco se verá su mejor versión.

“En lo personal me sentí muy bien, hice lo que me pidió el “Tuca” que agarrara la pelota, que la tuviera, pero sin actividad de futbol me costó un poco. Esos minutos te ayudan a retomar ritmo”, confesó Galván, futbolista del FC Juárez.

Los Bravos sumarán su tercer partido como local, en los dos anteriores solamente lograron sacar un punto, producto de sus empate contra Santos Laguna.

Volver a ganar en el “San Benito”

Es por eso que el partido ante los Tigres es un reto mayor, pues desear recobrar el buen futbol mostrado en las primeras 3 jornadas y volver a ganar en el “San Benito”, la casa del FC Juárez.

“No estamos tan mal, estamos en una zona donde todavía se puede hacer más y lo más importante es que depende de nosotros. Para nosotros es importante volver al triunfo y dar una buena imagen en nuestro estadio. Nos importa lo que venimos haciendo, vamos a la alza y siempre nos gustan estos retos con equipos difíciles”, agregó el mediocampista de los Bravos.