The Game Award ya tiene la fecha de celebración de su edición 10

Se está terminando el mes de agosto y se acerca la fecha más recurrente para la presentación del evento con uno de los pesos importantes entre los críticos de la industria de los Videojuegos, como parte de la Gamescom 2023 se reveló que será el 7 de diciembre cuando conozcamos a los que mejor lo hicieron este en la décima edición de The Games Awards 2023.

It's official: #TheGameAwards is back live on Thursday, December 7 at @peacock_theater, LA.



Celebrating 10 years and this year's amazing games, along with world premieres and new game announcements.



Public ticket sales and more show details coming this Fall. pic.twitter.com/KV62goGhvg — The Game Awards (@thegameawards) August 22, 2023

El Peacock Theater será el recinto encargado de presenciar a los galardonados de la nueva edición desde la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos.

“El jueves, 7 de diciembre, The Game Awards 2023 se retransmitirá en directo desde el Teatro Peacock en Los Ángeles. Este año, celebramos un hito: nuestro décimo espectáculo anual”, publicó Geoff Keighley a través de sus redes sociales.

Por el momento no se brindaron más detalles sobre el horario del evento, ni los juegos que estarán participando por un galardón de las diferentes categorías hasta llegar al GOTY, Game of the year y el premio más codiciado entre las diferentes empresas desarrolladoras.



Han sido 10 presentaciones en las que los mejores títulos han cerrado con broche de oro sus desarrollos desde su año de lanzamiento.

Los últimos juegos que ganaron el GOTY

Elden Ring en la última edición de 2022

It Takes Two en el año 2021

The Last of Us Parte II en el año 2020

Sekiro: Shadows Die Twice en el año 2019





God of War en el año 2018

The Legend of Zelda: Breath of the Wild en el año 2017

Este año se suman a la carrera por el trofeo nombres como Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Survivor, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo IV, Street Fighter 6 y Starfield, este último que será lanzado este 6 de septiembre, entre otro.