¿Cuándo se juegan los Cuartos de Final de la Champions League?

Ya están definidos los enfrentamientos que tendrán los Cuartos de Final de la UEFA Champions League. Los equipos clasificados son: Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Múnich, Benfica, Inter Milan, AC Milan y Napoli.

Los cruces de Cuartos de Final quedaron de la siguiente forma: Manchester City vs Bayern Múnich, Milan vs Napoli, Real Madrid vs Chelsea y Benfica vs Inter de Milán.

Resumen: Guadalajara 2-4 América | Jornada 12, Clausura 2023 | Liga BBVA MX

Te puede interesar: La MLS batea a la Liga MX para el Juego de Estrellas

Fecha en la que se juegan los Cuartos de Final

Los Cuartos de Final se jugarán en dos semanas. Los partidos de ida se disputarán el 11 y 12 de abril 2023, mientras que los juegos de vuelta serán el 18 y 19 de abril 2023.

En los juegos de ida, los equipos que juegan el martes 11 son: Benfica vs Inter de Milán y Manchester City vs Bayern Múnich. El miércoles 12 se enfrentan: Real Madrid vs Chelsea y Milan vs Napoli.

Para la vuelta los partidos se invierten, el martes 18 juegan: Chelsea vs Real Madrid y Napoli vs Milan. Mientras que el miércoles 19 juega: Inter de Milán vs Benfica y Bayern Múnich vs Manchester City.

Sin duda alguna los cuatro enfrentamientos son partidos bastante llamativos, el que más expectativas ha generado en los últimos días es el duelo entre Bayern Múnich vs Manchester City. El segundo enfrentamiento que ha despertado el interés del público es el de Real Madrid vs Chelsea.

Fecha de las Semifinales Champions League

Los equipos que logren clasificar disputarán las Semifinales de la Champions League pueden apartar las siguientes fechas en su calendario:

Los partidos de ida de las semifinales se disputarán el 9 y 10 de mayo. Para los juegos de vuelta serán el 16 y 17 de mayo.

La final está programada para que la disputen el 10 de junio del 2023.

Te puede interesar: Los mejores memes del sorteo de los Cuartos de Final de la Champions League