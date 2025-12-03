Emmanuel Clase y Luis Ortiz ya tienen fecha para su juicio federal

Los lanzadores dominicanos Emmanuel Clase y Luis Ortiz vivirán en 2026 uno de los capítulos más delicados de sus carreras profesionales. Ambos peloteros de los Cleveland Guardians enfrentarán un juicio federal por apuestas, tras ser acusados de aceptar sobornos para ayudar a apostadores a ganar dinero con sus pitcheos. La noticia marca un precedente grave dentro de MLB.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Kiyo Matsumoto, fijó el inicio de la selección del jurado para el 4 de mayo, con el juicio arrancando días después. El calendario quedó establecido tras una audiencia en la que tanto la fiscalía como las defensas solicitaron iniciar el proceso en primavera debido a la extensa evidencia recopilada.

El esquema de apuestas que involucra a Clase y Ortiz

De acuerdo con los fiscales, la investigación reveló que Emmanuel Clase comenzó en 2023 a proporcionar información privilegiada sobre la velocidad y resultado de sus lanzamientos a dos apostadores en República Dominicana. Esa información, según los documentos del caso, habría generado ganancias superiores a 460,000 dólares para esos apostadores.

Posteriormente, el cerrador dominicano —tres veces All-Star y uno de los relevistas más dominantes de MLB— habría reclutado a Luis Ortiz a inicios de 2024. Ambos peloteros enfrentan cuatro cargos: conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico de servicios honestos, lavado de dinero e influencia en concursos deportivos mediante sobornos.

Los abogados de ambos jugadores niegan categóricamente las acusaciones. El representante de Ortiz afirma que los pagos fueron por actividades legales y no por apuestas. Pese a ello, los dos lanzadores continúan en licencia pagada, mientras MLB realiza su propia investigación.

Qué viene ahora para Clase, Ortiz y los Guardians

Si bien la defensa insiste en su inocencia, el proceso legal podría extenderse por meses. La fiscalía ha entregado cientos de gigabytes de evidencia digital proveniente de celulares y dispositivos electrónicos. Se espera que el juicio dure dos semanas, aunque el impacto mediático será mucho mayor.

Los Guardians arrancarán su primavera en febrero, pero sin sus dos brazos dominicanos, cuyo futuro deportivo está en suspenso. Las búsquedas relacionadas al caso han aumentado, especialmente entre aficionados latinos en Estados Unidos preocupados por el destino de ambas promesas.