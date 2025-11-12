deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

Fecha FIFA: Equipos participantes en el Play-Off de África rumbo al Mundial 2026

Cuatro selecciones africanas se enfrentarán en el Play-Off de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en esta Fecha FIFA

Trofeo del Mundial 2026
Fernando Campos
Mundial México 2026
Compartir

Cuatro selecciones africanas se enfrentarán en el Play-Off de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en esta Fecha FIFA de noviembre para definir quién representará al continente en el repechaje intercontinental de marzo de 2026, última oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo que se jugará en territorio de México, Estados Unidos y Canadá.

México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026

Los equipos que disputarán este mini torneo son: Nigeria, Camerún, Gabón y República Democrática del Congo.

Estos países culminaron como los mejores segundos lugares en la fase de grupos de las eliminatorias del Continente Africano, quedando a un paso de la clasificación directa. Ahora, deberán enfrentarse en un formato de eliminación directa para mantener vivo el sueño mundialista.

También te puede interesar:

Fechas y hora del Play-Off africano

  • Jueves 13 de noviembre de 2025: Semifinales

Nigeria vs Gabón en el Stade Prince Moulay Hassan

Camerún vs RD Congo en el Al Barid Stadium

  • Domingo 16 de noviembre de 2025: Final entre los ganadores

El equipo que gane este Play-Off no obtendrá un pase directo al Mundial, pero sí el derecho de disputar el repechaje intercontinental, donde enfrentará a una selección de otra confederación por el último boleto disponible.

¿Cuáles son las selecciones de África que están en el Mundial 2026?

Con la expansión a 48 equipos, África cuenta con nueve plazas directas, ya ocupadas por estas selecciones:

  • Marruecos
  • Senegal 
  • Egipto
  • Ghana
  • Túnez
  • Argelia
  • Sudáfrica
  • Burkina Faso 
  • Mali. 

El Play-Off ofrece una décima posibilidad para que el continente esté aún más representado en el Mundial 2026.

Nigeria y Camerún llegan como favoritos por su historia mundialista y talento individual, pero Gabón y RD Congo han demostrado solidez y hambre de gloria. El formato de eliminación directa no permite errores, y cualquier detalle puede marcar la diferencia.

Camerún
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Fernando Campos

Autor / Redactor

Fernando Campos

Te Recomendamos

México vs Uruguay en vivo partido amistoso fecha FIFA
Mundial México 2026
México vs Uruguay EN VIVO y GRATIS, partido de la fecha FIFA de noviembre rumbo al Mundial 2026
Thumbnail
Mundial México 2026
Iker Casillas nos visita en TV Azteca Deportes
México vs Ecuador en vivo partido amistoso de preparación previo al Mundial 2026
Mundial México 2026
México vs Ecuador, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
México vs Colombia en vivo fecha FIFA partido amistoso 2025
Mundial México 2026
México vs Colombia, partido de preparación de la fecha FIFA previo al Mundial 2026
Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
×
×