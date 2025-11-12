Fecha FIFA: Equipos participantes en el Play-Off de África rumbo al Mundial 2026

Cuatro selecciones africanas se enfrentarán en el Play-Off de la Confederación Africana de Futbol (CAF) en esta Fecha FIFA de noviembre para definir quién representará al continente en el repechaje intercontinental de marzo de 2026, última oportunidad para clasificar a la Copa del Mundo que se jugará en territorio de México, Estados Unidos y Canadá.

Los equipos que disputarán este mini torneo son: Nigeria, Camerún, Gabón y República Democrática del Congo.

Estos países culminaron como los mejores segundos lugares en la fase de grupos de las eliminatorias del Continente Africano, quedando a un paso de la clasificación directa. Ahora, deberán enfrentarse en un formato de eliminación directa para mantener vivo el sueño mundialista.

Fechas y hora del Play-Off africano

Jueves 13 de noviembre de 2025: Semifinales

Nigeria vs Gabón en el Stade Prince Moulay Hassan

Camerún vs RD Congo en el Al Barid Stadium

Domingo 16 de noviembre de 2025: Final entre los ganadores

El equipo que gane este Play-Off no obtendrá un pase directo al Mundial, pero sí el derecho de disputar el repechaje intercontinental, donde enfrentará a una selección de otra confederación por el último boleto disponible.

¿Cuáles son las selecciones de África que están en el Mundial 2026?

Con la expansión a 48 equipos, África cuenta con nueve plazas directas, ya ocupadas por estas selecciones:

Marruecos

Senegal

Egipto

Ghana

Túnez

Argelia

Sudáfrica

Burkina Faso

Mali.

El Play-Off ofrece una décima posibilidad para que el continente esté aún más representado en el Mundial 2026.

Nigeria y Camerún llegan como favoritos por su historia mundialista y talento individual, pero Gabón y RD Congo han demostrado solidez y hambre de gloria. El formato de eliminación directa no permite errores, y cualquier detalle puede marcar la diferencia.

