Va de Nuez con la Selección Azteca ante Nueva Zelanda y Canadá

¡Va de nuez! El sueño sigue intacto, la ilusión permanece. Ya nos olvidamos de los errores del pasado. Va de nuez, jalo con la tercera oportunidad para Javier “Vasco” Aguirrre como director técnico de la Selección Azteca.

La falta de gol ya no me interesa, me uno al nuevo objetivo, va de nuez y con toda la confianza en Santi “Bebote” Giménez, Henry Martín tiene mi apoyo incondicional para esta Fecha FIFA. Confío que los goles llegarán.

Va de nuez contra la selección de Nueva Zelanda y también ante Canadá. El equipo nacional tiene todo mi apoyo. Va de nuez, porque creo en la sangre nueva: Alex Padilla, Julián Araujo, Alan Mozo, ellos tienen mi voto de confianza.

Va de nuez con la Selección Azteca, el equipo de todos, porque estamos a dos años de la gran fiesta, va de nuez, porque tenemos la misión de ser anfitriones de la Copa del Mundo 2026, junto con Estados Unidos y Canadá. Confiamos en ustedes, va de nuez, porque aquí en Azteca Deportes Compartimos la Emoción.

Inició la concentración en el CAR

La primera concentración de la Selección Azteca, en esta tercera etapa de Javier “Vasco” Aguirre como técnico, comenzó este lunes, desde el domingo por la tarde-noche muchos de los jugadores comenzaron su arribo a la Ciudad de México.

Varios de los seleccionados que militan en clubes europeos y que tuvieron actividad en sus ligas este fin de semana, reportaron este lunes en las primeras horas de la madrugada, el primer día con Aguirre al frente fue a puerta cerrada, no hubo acceso a la prensa.

Incondicionales, hoy comenzó nuestra concentración de cara a los duelos ante Nueva Zelanda y Canadá 💚🤍❤️#YaLlegamos @CocaColaMx pic.twitter.com/L6zQ2QJU4G — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 2, 2024

Pero este martes se tiene planeado, varias entrevistas con seleccionados y los medios de comunicación acreditados tendrán acceso al entrenamiento por espacio de 15 minutos.

El miércoles también el trabajo será en el CAR y para el jueves la Selección Azteca ya estará en suelo estadounidense para encarar los dos partidos de la Fecha FIFA, el 7 contra Nueva Zelanda y el 10 ante Canadá.