¡Confirmado el All-Star 2025 entre la MLS vs Liga BBVA MX! Conoce la fecha y hora en que se jugará

Este martes 18 de marzo del 2025, la MLS confirmó a través de sus redes sociales el All-Star 2025 vs Liga BBVA MX. Será la cuarta edición del partido y tendrá sede en Estados Unidos.

Stars aligned, rivalries re-ignited. The #MLSAllStar squad will face off against the best of Liga MX in Austin! 🌟 pic.twitter.com/d99q1XHUnq

— Major League Soccer (@MLS) March 18, 2025