El día y la hora en que jugaría Cruz Azul el partido de vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2024

Están por arrancar los partidos de los Cuartos de Final del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX y Cruz Azul ya tendría definido el horario y la fecha en que jugará su partido como local, es decir, el partido de vuelta.

Debido al inició de la venta de boletos para el encuentro de vuelta en el Estadio Ciudad de los Deportes, los aficionados celestes han comentando en redes sociales que regresan las tardes mágicas al Estadio Azul. Ya que en la plataforma en la que venden los boletos, señala que el evento sería el próximo sábado 30 de noviembre del 2024 en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

Es importante detallar, que el horario y el día no han sido confirmados por el conjunto de Cruz Azul ni por la Liga BBVA MX, por lo que aún podría haber algún cambio. Lo cierto es que la Máquina, va a decidir el día y el horario libremente, así que podría escoger jugar el sábado y de esta forma obligar que su rival tenga menos días de recuperación al tener que jugar el miércoles el encuentro de ida.

¿Qué equipo es el rival de Cruz Azul?

Aún no se define el equipo que va a ser el rival de Cruz Azul. El último lugar de los Cuartos de Final, lo ocupará el ganador del partido entre Xolos vs Atlas en el juego del Play In del próximo domingo 24 de noviembre del 2024.

