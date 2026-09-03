Fecha y HORARIO para ver el Real Betis vs Real Madrid, por la Jornada 4 de LaLiga 2026

El Real Madrid ha comenzado con paso arrasador en los primeros partidos que ha disputado en la temporada 2026-27 de LaLiga de España y buscarán mantener el paso perfecto cuando se enfrente al Real Betis en la cancha del Estadio de La Cartuja de Sevilla.

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Fecha y hora del partido Betis vs Real Madrid por la Jornada 4 de LaLiga

El Real Madrid visita al Real Betis este viernes 4 de septiembre cuando se vean las caras en partido de la Jornada 4 de LaLiga en el Estadio de La Cartuja, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.

El conjunto Merengue ha comenzado su paso por LaLiga con tres victorias, incluyendo goleadas ante la Real Sociedad y el Málaga y necesita mantener la inercia ganadora para competirle de tú a tú contra el Barcelona a quien buscará destronar del campeonato español.

Sin embargo, el cuadro Merengue no tiene muy buenos antecedentes cuando de visitar al Betis se trata ya que no ha ganado a los verdiblancos desde agosto del 2021 cuando se impuso por la mínima.

Desde entonces acumuló tres empates y una derrota, una racha que buscará terminar cuando se mida esta vez con José Mourinho en el banquillo del equipo.

Real Betis vs Real Madrid

Fecha: Viernes 4 de septiembre

Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México

Estadio: La Cartuja

Jornada 4 de LaLiga de España

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