Fecha y HORARIO para ver el Real Betis vs Real Madrid, por la Jornada 4 de LaLiga 2026
El Real Madrid buscará mantener el paso perfecto con el que ha comenzado en LaLiga
El Real Madrid ha comenzado con paso arrasador en los primeros partidos que ha disputado en la temporada 2026-27 de LaLiga de España y buscarán mantener el paso perfecto cuando se enfrente al Real Betis en la cancha del Estadio de La Cartuja de Sevilla.
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Fecha y hora del partido Betis vs Real Madrid por la Jornada 4 de LaLiga
El Real Madrid visita al Real Betis este viernes 4 de septiembre cuando se vean las caras en partido de la Jornada 4 de LaLiga en el Estadio de La Cartuja, en punto de las 13:00 horas, tiempo del centro de México.
El conjunto Merengue ha comenzado su paso por LaLiga con tres victorias, incluyendo goleadas ante la Real Sociedad y el Málaga y necesita mantener la inercia ganadora para competirle de tú a tú contra el Barcelona a quien buscará destronar del campeonato español.
Sin embargo, el cuadro Merengue no tiene muy buenos antecedentes cuando de visitar al Betis se trata ya que no ha ganado a los verdiblancos desde agosto del 2021 cuando se impuso por la mínima.
Desde entonces acumuló tres empates y una derrota, una racha que buscará terminar cuando se mida esta vez con José Mourinho en el banquillo del equipo.
- Real Betis vs Real Madrid
- Fecha: Viernes 4 de septiembre
- Hora: 13:00 horas, tiempo del centro de México
- Estadio: La Cartuja
- Jornada 4 de LaLiga de España
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