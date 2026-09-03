Los antecedentes que confirman que el próximo partido de Chivas será el mejor del Apertura 2026

Chivas tendría un refuerzo top para el próximo partido, que justamente es uno de los que más promete en el semestre. El Guadalajara visitará al Atlético de San Luis este sábado con la intención de volver a ganar, después de empatar ante Pachuca en un partido donde dejó escapar la oportunidad de sumar los tres puntos.

Aunque Gabriel Milito se enojó con un jugador de Chivas, el clima interno en el "Rebaño Sagrado" parece haber mejorado con respecto al comienzo del Apertura 2026. Y llega en un momento ideal, porque el conjunto rojiblanco tendrá una nueva prueba ante un rival que ya protagonizó dos encuentros llenos de goles durante la etapa del entrenador argentino.

¿Por qué el próximo partido de Chivas sería el mejor de todos?

El duelo entre Chivas y Atlético de San Luis promete por los antecedentes recientes entre ambos equipos. Los dos enfrentamientos anteriores con Gabriel Milito como entrenador terminaron con triunfos del Guadalajara, pero fueron partidos en los que el conjunto rojiblanco tuvo que sufrir hasta los últimos minutos para asegurar los tres puntos.

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Antecedentes de Chivas vs Atlético de San Luis

En el Apertura 2025, Chivas llegó al descanso con ventaja de 2-0. Sin embargo, San Luis reaccionó y consiguió darle la vuelta al marcador para ponerse 2-3. Cuando parecía que el triunfo se escapaba, Armando González apareció en los últimos minutos con dos goles para completar la remontada y sellar el 4-3 definitivo.

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La historia volvió a repetirse en el Clausura 2026. El Guadalajara se adelantó al minuto 31, pero Joao Pedro igualó cinco minutos después. Daniel Aguirre volvió a poner arriba a Chivas antes del descanso y, apenas comenzó el segundo tiempo, el delantero de San Luis consiguió su doblete para establecer el 2-2. Finalmente, Armando González marcó el 2-3 definitivo.

Lo que debe corregir Chivas contra este rival

Los antecedentes explican por qué el próximo partido puede convertirse en uno de los más atractivos para Chivas durante este Apertura 2026. Mientras Gabriel Milito quiere corregir problemas en defensa, también le va a suceder que no contará con Armando González, quien fue decisivo en las dos últimas victorias contra San Luis.

El antecedente inmediato entre ambos equipos hace pensar que nuevamente podría ser un partido con muchos goles y emociones hasta los minutos finales.

