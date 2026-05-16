La fecha y HORARIO para ver el América vs Rayadas de Monterrey, final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Esta por llegar a su fin el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil al disputarse la gran final de vuelta entre América vs Rayadas de Monterrey y aquí te decimos la hora y la fecha en la que podrás ver el encuentro.

Fecha de la final América vs Rayadas de Monterrey Clausura 2026

La gran final entre América vs Rayadas de Monterrey se va a disputar este domingo 17 de mayo del 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Nuestra casa se pintará completamente de amarillo en la GRAN FINAL. 🏟️💛 ¡Muchas gracias por su increíble apoyo, Águilas! Ahora, es momento de hacer valer nuestra localía y luchar juntas por el mismo objetivo. ¡VAMOS CON TODO! 🦅 pic.twitter.com/NpN5ExthiC — Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 16, 2026

Horario para ver el América vs Rayadas de Monterrey

El América vs Rayadas de Monterrey lo podrás ver totalmente EN VIVO en punto de las 12:05 horas tiempo del centro de México.



América vs Rayadas de Monterrey

domingo 17 de mayo del 2026

12:05 horas tiempo del centro de México

Estadio Ciudad de los Deportes

Así llegan América y Rayadas de Monterrey

Tras el juego de ida, Rayadas de Monterrey llega con una ligera ventaja que tendrá que aprovechar. El equipo del norte logró ganar 1-0 con gol de Alice Soto al minuto 24' tras un buen centro que logró definir sola.

90'⏱️| Rayadas 1-0 América Termina el partido. ¡GANARON LAS RAYADAS! Ⓜ️🔥 ¡Vamos por el Campeonato en la vuelta! 👊🏼@BBVA_Mex pic.twitter.com/1U3BKdyIP2 — Rayadas (@Rayadas) May 15, 2026

El Estadio BBVA fue clave para poder tomar ventaja en una final que luce bastante cerrada por el momento en el que llega el América de golear a Toluca en Semifinales.

Pronóstico de la IA: ¿Quién ganará América o Rayadas de Monterrey?

Según la mayoría de análisis y predicciones de IA/expertos, el favorito para ganar la final es el América.

Los motivos por los que considera que van a ganar son:

