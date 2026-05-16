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La fecha y HORARIO para ver el América vs Rayadas de Monterrey, final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil

Conoce la fecha y el HORARIO en el que se va a disputar el partido de América vs Rayadas de Monterrey final de vuelta del Clausura 2026 Liga BBVA MX Femenil

América Clausura 2026
Crédito: Mexsport

Escrito por: Iván Vilchis

Esta por llegar a su fin el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil al disputarse la gran final de vuelta entre América vs Rayadas de Monterrey y aquí te decimos la hora y la fecha en la que podrás ver el encuentro.

Fecha de la final América vs Rayadas de Monterrey Clausura 2026

La gran final entre América vs Rayadas de Monterrey se va a disputar este domingo 17 de mayo del 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Horario para ver el América vs Rayadas de Monterrey

El América vs Rayadas de Monterrey lo podrás ver totalmente EN VIVO en punto de las 12:05 horas tiempo del centro de México.

  • América vs Rayadas de Monterrey
  • domingo 17 de mayo del 2026
  • 12:05 horas tiempo del centro de México
  • Estadio Ciudad de los Deportes

Así llegan América y Rayadas de Monterrey

Tras el juego de ida, Rayadas de Monterrey llega con una ligera ventaja que tendrá que aprovechar. El equipo del norte logró ganar 1-0 con gol de Alice Soto al minuto 24' tras un buen centro que logró definir sola.

El Estadio BBVA fue clave para poder tomar ventaja en una final que luce bastante cerrada por el momento en el que llega el América de golear a Toluca en Semifinales.

Pronóstico de la IA: ¿Quién ganará América o Rayadas de Monterrey?

Según la mayoría de análisis y predicciones de IA/expertos, el favorito para ganar la final es el América.

Los motivos por los que considera que van a ganar son:

  • "Ventaja de localía en la vuelta (domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes): América es muy fuerte en casa y tiene un gran poder ofensivo.
  • Historial reciente: Las Águilas fueron líderes generales del Clausura 2026 y han mostrado gran efectividad en Liguilla (ej. golearon a Toluca).
  • Necesidad de revancha: Han perdido finales recientes y están motivadas para cerrar en casa".
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