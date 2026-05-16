La fecha y HORARIO para ver el América vs Rayadas de Monterrey, final de vuelta del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Conoce la fecha y el HORARIO en el que se va a disputar el partido de América vs Rayadas de Monterrey final de vuelta del Clausura 2026 Liga BBVA MX Femenil
Esta por llegar a su fin el torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil al disputarse la gran final de vuelta entre América vs Rayadas de Monterrey y aquí te decimos la hora y la fecha en la que podrás ver el encuentro.
Fecha de la final América vs Rayadas de Monterrey Clausura 2026
La gran final entre América vs Rayadas de Monterrey se va a disputar este domingo 17 de mayo del 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes.
Nuestra casa se pintará completamente de amarillo en la GRAN FINAL. 🏟️💛
¡Muchas gracias por su increíble apoyo, Águilas! Ahora, es momento de hacer valer nuestra localía y luchar juntas por el mismo objetivo.
¡VAMOS CON TODO! 🦅 pic.twitter.com/NpN5ExthiC
— Club América Femenil (@AmericaFemenil) May 16, 2026
Horario para ver el América vs Rayadas de Monterrey
El América vs Rayadas de Monterrey lo podrás ver totalmente EN VIVO en punto de las 12:05 horas tiempo del centro de México.
- América vs Rayadas de Monterrey
- domingo 17 de mayo del 2026
- 12:05 horas tiempo del centro de México
- Estadio Ciudad de los Deportes
Así llegan América y Rayadas de Monterrey
Tras el juego de ida, Rayadas de Monterrey llega con una ligera ventaja que tendrá que aprovechar. El equipo del norte logró ganar 1-0 con gol de Alice Soto al minuto 24' tras un buen centro que logró definir sola.
90'⏱️| Rayadas 1-0 América
Termina el partido. ¡GANARON LAS RAYADAS! Ⓜ️🔥
¡Vamos por el Campeonato en la vuelta! 👊🏼@BBVA_Mex pic.twitter.com/1U3BKdyIP2
— Rayadas (@Rayadas) May 15, 2026
El Estadio BBVA fue clave para poder tomar ventaja en una final que luce bastante cerrada por el momento en el que llega el América de golear a Toluca en Semifinales.
Pronóstico de la IA: ¿Quién ganará América o Rayadas de Monterrey?
Según la mayoría de análisis y predicciones de IA/expertos, el favorito para ganar la final es el América.
Los motivos por los que considera que van a ganar son:
- "Ventaja de localía en la vuelta (domingo 17 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes): América es muy fuerte en casa y tiene un gran poder ofensivo.
- Historial reciente: Las Águilas fueron líderes generales del Clausura 2026 y han mostrado gran efectividad en Liguilla (ej. golearon a Toluca).
- Necesidad de revancha: Han perdido finales recientes y están motivadas para cerrar en casa".